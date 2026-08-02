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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Пенсия по инвалидности 3-й группы: какие выплаты можно получить от государства

Какие минимальные пенсии получают лица с III группой инвалидности: подробные суммы для гражданских лиц, военнослужащих, ветеранов войны и чернобыльцев.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Какие пенсии получают люди с 3-й группой инвалидности

Какие пенсии получают люди с 3-й группой инвалидности

В Украине среди получателей пенсии по инвалидности больше всего именно людей с третьей группой инвалидности.

Для граждан с III группой инвалидности суммы существенно различаются в зависимости от того, идет ли речь о гражданской пенсии по общему заболеванию, выплата военнослужащим срочной службы, пособие ветеранам с инвалидностью вследствие войны или выплата пострадавшим от аварии на ЧАЭС.

TSN.ua собрал в подробном обзоре все актуальные гарантированные минимумы для лиц с III группой инвалидности.

Гражданские пенсии по III группе инвалидности

Как говорится в сообщении Пенсионного фонда, для граждан, которым установлена инвалидность III группы в связи с общим заболеванием или производственной травмой, размер выплат зависит от факта работы и страхового стажа:

  • Неработающие лица с инвалидностью III группы:

    • При наличии установленных правительством доплат и гарантий минимальная пенсионная выплата составляет 3 406 грн (для неработающих пенсионеров) или 3 725 грн (при наличии страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин).

  • Работающие лица с инвалидностью III группы:

    • Если человек продолжает работать или ведет предпринимательскую деятельность и не подпадает под льготные возрастные категории, размер его выплаты устанавливается на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Военнослужащие срочной службы с III группой инвалидности

В соответствии со статьей 22 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы…», минимальные размеры пенсий по инвалидности для военнослужащих срочной службы с 1 марта 2026 года увеличились на коэффициент 1,121 и составляют:

  • Лица с инвалидностью вследствие войны (из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы) III группы:

    • Новый минимальный размер: 7 100,60 грн.

  • Остальные военнослужащие с инвалидностью III группы (заболевание, связанное с прохождением службы):

    • Новый минимальный размер: 6 761,40 грн.

Ветераны и защитники: минимальная пенсия

В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление КМУ № 656, с 1 марта 2026 года правительство существенно повысило гарантированный минимальный размер ежемесячной государственной адресной помощи для участников боевых действий и защитников, получивших ранения.

  • Лица с инвалидностью вследствие войны III группы (все категории):

    • Гарантированный минимальный размер пенсионной выплаты (с учетом всех надбавок, повышений и индексации) составляет не менее 10 625 грн.

(Для сравнения: для участников боевых действий этот минимум составляет 6 197 грн, для лиц с инвалидностью II группы вследствие войны — 15 494 грн, а для лиц с инвалидностью I группы — 18 885 грн).

Лица с инвалидностью III группы вследствие аварии на ЧАЭС

Для граждан, чья инвалидность связана с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы или с этими последствиями (статья 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»), минимальные размеры пенсий также повышены на 12,1%:

  • III группа инвалидности вследствие аварии на ЧАЭС:

    • Минимальный размер выплаты: 6 813,09 грн.

    • Такой же минимальный размер установлен и для детей с инвалидностью, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о пенсии по инвалидности для первой группы.

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Дата публикации
Количество просмотров
257
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