Пенсия по инвалидности первой группы: какую минимальную сумму получают гражданские лица и военнослужащие

Какую пенсию получают люди с 1 группой инвалидности

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Пенсия по инвалидности I группы в 2026 году назначается Пенсионным фондом Украины в размере 100% от пенсии по возрасту.

Для её оформления требуется страховой стаж от 1 до 15 лет (в зависимости от возраста) и подача заявления не позднее чем через три месяца со дня установления инвалидности

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Кому назначается пенсия по первой группе инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается в следующих случаях:

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в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности при наличии необходимого страхового стажа;

независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до устройства на работу или после прекращения работы;

на весь срок установления инвалидности.

Установить инвалидность могут только экспертные комиссии, формируемые в учреждениях здравоохранения.

Назначаются людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет:

Для первой группы инвалидности требуется от 1 до 10 лет страхового стажа в зависимости от возраста, в котором лицу была установлена инвалидность:

до 25 лет — 1 год страхового стажа;

26–28 лет — 2 года страхового стажа;

29–31 год — 3 года страхового стажа;

32–34 года — 4 года страхового стажа;

35–37 лет — 5 лет страхового стажа;

38–40 лет — 6 лет страхового стажа;

41–43 года — 7 лет страхового стажа;

44–48 лет — 8 лет страхового стажа;

49–53 года — 9 лет страхового стажа;

54–59 лет — 10 лет страхового стажа.

По достижении пенсионного возраста 60+ требуется 15 лет страхового стажа.

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Кроме того, если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы или в результате ранения, увечья, контузии, других повреждений здоровья, полученных во время участия в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года (Революции Достоинства), лицу, обратившемуся за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года, пенсия назначается независимо от продолжительности накопленного страхового стажа.

Гражданские пенсии в связи с общим заболеванием

В соответствии с общим законодательством о пенсионном страховании лицам с I группой инвалидности назначается 100% пенсии по возрасту, рассчитанной исходя из имеющегося стажа и заработной платы.

При расчете пенсии по инвалидности к страховому стажу дополнительно зачисляется весь период со дня установления инвалидности до достижения лицом пенсионного возраста (60 лет).

Минимальная гарантированная выплата для неработающих лиц с инвалидностью I группы: не может быть меньше 3340 грн.

При отсутствии необходимого страхового стажа: если у человека вообще нет стажа для назначения пенсии через Пенсионный фонд, органами социальной защиты назначается государственная социальная помощь в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Для взрослых лиц с инвалидностью с детства I группы государственная поддержка состоит из основного социального пособия и обязательной надбавки на уход:

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I группа (подгруппа А — нуждающиеся в постоянном постороннем уходе): общий размер пособия с надбавкой составляет 9 018 (а по отдельным социальным программам поддержки — до 16 000 грн ).

I группа (подгруппа Б): общий размер выплаты может составлять 4 722 грн.

Каков размер пенсии у военнослужащих с I группой инвалидности

Для военнослужащих, получивших ранения, контузию или заболевание при исполнении служебных обязанностей или при защите Родины, предусмотрены значительно более высокие выплаты:

Инвалидность вследствие войны (I группа): пенсия назначается в размере 100% суммы денежного обеспечения . При этом гарантированный минимум (с учетом всех надбавок) составляет не менее 18 908 грн (650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Инвалидность, связанная с прохождением службы (не в результате боевых действий): рассчитывается в размере 70% суммы денежного довольствия.

Пенсии для пострадавших в результате трагедии на ЧАЭС и ликвидаторов последствий аварии

Кроме того, для «чернобыльцев» установлены отдельные минимальные размеры, пишет ПФУ.

Им назначают выплаты с учетом следующих условий:

из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986–1990 годах;

или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Минимальная пенсия для «чернобыльцев» с I группой инвалидности, получивших инвалидность в результате трагедии на ЧАЭС, — 11 048,25 грн, для ликвидаторов — более 23 153 грн.

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