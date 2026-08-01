Пенсия по инвалидности второй группы: какую минимальную выплату гарантирует государство

Пенсия

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В Украине лица со второй группой инвалидности имеют право на получение 90% от пенсии по возрасту. Также существуют требования к стажу для оформления этих выплат. В частности, необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа.

Какую минимальную пенсию получают люди со второй группой инвалидности

Для гражданских лиц с II группой инвалидности, чьи увечья или заболевания не связаны с войной, размер выплат зависит от факта трудоустройства и имеющегося страхового стажа.

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Неработающие лица с инвалидностью II группы: Минимальная выплата: 2595 грн ;

Работающие лица с инвалидностью II группы: Минимальная выплата: колеблется от 2 595 грн (на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных) до 2 825 грн (при условии выполнения требований по страховому стажу, которые рассчитываются индивидуально в зависимости от возраста наступления инвалидности).



Лица с инвалидностью с детства II группы: минимальная пенсия

Люди, которые не могут накопить страховой стаж из-за инвалидности с детства, получают от государства государственную социальную помощь. В марте она также была проиндексирована на 12,1%.

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Для более чем 60 тысяч инвалидов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС 1986 года выплаты привязаны к росту средней заработной платы в Украине за предыдущий год и индексируются в общем порядке.

Расчет для II группы: составляет 80% от средней заработной платы за 2025 год.

Общая выплата с марта 2026 года: 18 522 грн .

На сколько увеличилась: пенсия выросла сразу на 4 532 грн (+2 533 грн благодаря росту показателя средней зарплаты до 20 653 грн и +1 999 грн благодаря мартовской индексации).

Пенсия для военнослужащих со второй группой инвалидности

Наивысшие показатели роста и гарантированных выплат установлены для защитников и защитниц Украины. Размер их пенсии рассчитывается в процентах от денежного довольствия или прожиточного минимума (ПМ) с применением повышенных коэффициентов.

Военная инвалидность II группы (не связанная с боевыми действиями)

(Травмы, увечья или заболевания, полученные во время прохождения службы вне боя, либо военная служба до 2022 года):

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Расчетная база: 80% от денежного довольствия;

Минимальная выплата: 7400 грн.

Инвалидность вследствие войны II группы (полномасштабная война и АТО/ООС)

Минимальная выплата: 15 494 грн;

Напомним, ранее ТСН.ua писал о пенсии по инвалидности для первой группы.

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