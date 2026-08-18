Пенсия по потере кормильца: кто имеет право, сколько платят и как оформить

Пенсия по потере кормильца

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В случае гибели, смерти или пропажи без вести военнослужащего его семья может получать пенсию в связи с потерей кормильца. Право на такую выплату имеют определенные законом нетрудоспособные члены семьи, для которых военный являлся источником средств к существованию.

Кто может получать пенсию по потере кормильца, от чего зависит ее размер, куда обращаться для оформления и какие правила действуют для детей, студентов, родителей и жены или мужа — рассказывает ТСН.ua.

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Кто имеет право на пенсию по потере кормильца

Круг членов семьи, которые могут претендовать на пенсию после гибели или смерти военнослужащего, зависит от возраста, состояния здоровья и других обстоятельств.

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Право могут иметь:

дети, братья, сестры и внуки — если они не достигли 18 лет

лица из этой категории, ставшие лицами с инвалидностью до достижения 18 лет

дети, которые учатся по дневной форме, — до завершения обучения, но не дольше 23 лет

дети-сироты — до 23 лет независимо от того, учатся они или нет

родители и жена или муж — если они достигли пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью

дедушка и бабушка — если нет других лиц, которые по закону обязаны их содержать

член семьи, который не работает и ухаживает за ребенком, братом, сестрой или внуком умершего кормильца до достижения ребенком 8 лет.

Для отдельных категорий действуют дополнительные условия пребывания на содержании военнослужащего.

Пенсия по потере кормильца для родителей и жены военного

Для родителей и супруги или супруга военнослужащего предусмотрены отдельные правила.

Матери и жены военнослужащих, погибших или умерших во время прохождения службы или исполнения служебных обязанностей, могут получить право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 50 лет, если имеют не менее 20 лет страхового стажа.

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После достижения 55 лет родителям и жене или мужу пенсия в связи с потерей кормильца при погибшем военнослужащем назначается независимо от продолжительности страхового стажа.

Также право на такую пенсию может возникать у этой категории лиц, если они имеют право на досрочную пенсию по возрасту, пенсию по возрасту на льготных условиях, пенсию с уменьшением пенсионного возраста или лиц с инвалидностью.

Сколько платят в случае потери кормильца

Размер пенсии зависит, прежде всего, от причины смерти военнослужащего и его денежного довольствия.

Если военнослужащий погиб или умер в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с пребыванием на фронте, применяются следующие размеры:

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70% денежного довольствия — родителям или одному из родителей, жене или мужу, а также одному ребенку

50% денежного довольствия на каждого — если право на пенсию имеют двое или более нетрудоспособных членов семьи, кроме родителей и жены или супруга.

Для военнослужащих, погибших во время исполнения военной службы, пенсия родителям, одному из родителей, жене или мужу составляет 70% денежного довольствия погибшего. Минимальная выплата для этой категории не может быть менее 7800 грн.

Если получателем является один ребенок, ему также назначается 70% денежного довольствия. Если детей двое или больше, каждый ребенок получает по 50%, но не менее 6100 грн на каждого.

Если же смерть военнослужащего наступила из-за увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного со службой, или из-за заболевания, связанного со службой, пенсия составляет 30% денежного довольствия на каждого нетрудоспособного члена семьи.

При этом минимальные и максимальные размеры пенсии в связи с потерей кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно.

Имеет ли значение страховой стаж военного

Для пенсии в связи с потерей кормильца за пропавшего без вести военнослужащего продолжительность его страхового стажа значения не имеет.

Для семьи погибшего военного также ключевым является установление обстоятельств гибели и правильное подтверждение причин смерти, поскольку именно от этого зависит размер пенсионной выплаты.

Военный пропал без вести: можно ли получить пенсию

Семья военнослужащего, пропавшего без вести во время войны, также может претендовать на пенсию в связи с потерей кормильца.

Право на выплату возникает через месяц после внесения сведений о пропавшем без вести военнослужащем в соответствующий единый учет органов полиции.

Для оформления основным документом является выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

На такую пенсию могут претендовать, в частности:

дети пропавшего без вести военного до 18 лет

дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме

дети-сироты до 23 лет независимо от учебы

муж, жена или родители, если они имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста и находились на содержании пропавшего

муж или жена, а в их отсутствие один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка — независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком военного до 8 лет

родители или муж или жена, которые непосредственно не находились на содержании военного, но из-за его исчезновения потеряли источник средств к существованию.

Пенсию выплачивают весь период, пока военный имеет статус пропавшего без вести.

Выплата прекращается, когда устанавливается местонахождение человека, если он найден живым, в случае возвращения из плена или после официального подтверждения гибели.

Если документов об исчезновении без вести недостаточно для назначения пенсии, может потребоваться решение суда о признании человека безвестно пропавшим или объявление его умершим.

В случае установления факта смерти и назначения семье пенсии выплату ежемесячного денежного довольствия военного, которую семья получала за период его статуса пропавшего без вести, прекращают. То есть, эти выплаты не выплачиваются одновременно — одна заменяется другой.

Какие документы нужны для оформления пенсии

Для назначения пенсии необходимо подготовить документы, подтверждающие факт смерти или исчезновения военного, родственные связи и право конкретного члена семьи на выплату.

В частности, нужны:

свидетельство о смерти или решении суда о признании человека безвестно пропавшим

документы, подтверждающие родственные связи

карта налогоплательщика

выписка из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава

документы о пребывании на содержании кормильца

другие документы в зависимости от ситуации — в частности, заключение МСЭК относительно времени наступления инвалидности, справка об обучении и т.п.

В случае пропажи без вести основным документом является выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Куда подавать документы

Порядок обращения зависит от того, получал ли военнослужащий пенсию до смерти.

Если кормильец не получал пенсию, документы подают в уполномоченный орган или подразделение, где он проходил службу. Это может быть, например, Министерство обороны или Национальная гвардия. После этого уполномоченный орган передает заявление в Пенсионный фонд.

Если военнослужащий уже получал пенсию, обращаться нужно непосредственно в Пенсионный фонд Украины.

Сколько рассматривают заявление

Пенсионный фонд должен принять решение о назначении пенсии в течение 10 дней.

Если принято решение об отказе, сообщения с указанием причин отказа должны быть отправлены в течение 5 дней.

Решение об отказе можно обжаловать:

у руководителя территориального органа Пенсионного фонда

в органе Пенсионного фонда высшего уровня

в суде.

Пенсия студентам: в каком случае могут забрать выплату

Отдельные правила действуют для детей, которые после смерти или пропажи без вести кормильца продолжают обучение.

Ребенок, обучающийся по дневной форме, может получать пенсию до завершения обучения, но не дольше 23 лет. Для детей-сирот выплата предусмотрена до 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

При этом официальное трудоустройство студента само по себе не является основанием для прекращения пенсии. Если человек учится по дневной форме и не достиг 23 лет, он может одновременно работать и получать назначенную пенсию в связи с потерей кормильца.

Основаниями для прекращения выплаты могут быть:

отчисления из учебного заведения

перевод с дневной формы на заочную или вечернюю

завершение обучения

достижение 23 лет, кроме предусмотренных законом случаев для детей-сирот.

Летние каникулы после окончания учебного года сами по себе не лишают студента права на пенсию, если он сохраняет статус соискателя образования.

Во время военного положения студентам дневной формы не нужно ежегодно подавать в Пенсионный фонд справку из учебного заведения. Необходимые сведения об обучении ПФУ получает из государственных реестров.

Пенсия по потере кормильца военного: коротко о главном

Следовательно, пенсия в связи с потерей кормильца предусмотрена для определенных законом нетрудоспособных членов семьи погибшего, умершего или пропавшего без вести военнослужащего.

Размер выплаты зависит от обстоятельств смерти и денежного довольствия военного. Для семей военнослужащих, погибших во время исполнения военной службы, предусмотрена выплата 70% денежного довольствия для родителей, жены или мужа и одного ребенка, а для двоих и более детей — по 50% каждому с установленными минимальными размерами.

В то же время, для оформления пенсии важно правильно подтвердить обстоятельства гибели или исчезновения военного и подать документы, подтверждающие право конкретного члена семьи на выплату.

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