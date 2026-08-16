Пенсия по возрасту: как увеличить стаж, не работая — два законных случая

Украинцам объяснили, как получить дополнительный стаж / © ТСН

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Украинцы могут зачесть отдельные периоды жизни в свой страховой стаж для назначения пенсии, даже не работая по официальному трудовому договору.

Законодательство предусматривает два конкретных случая, когда неработающие граждане накапливают стаж. Однако в каждом из них существуют строгие требования и важные юридические нюансы.

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Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Случай 1: Уход за ребенком до 3 лет

Период пребывания в декретном отпуске засчитывается в страховой стаж одного из родителей (как правило, матери).

Основные условия зачисления:

Отец или мать в этот период официально не работали (находились в отпуске по уходу за ребенком);

получали государственное пособие при рождении ребенка или по уходу за ним.

Как подтвердить: Данный период зачисляется в пенсионное дело на основании свидетельства о рождении ребенка.

Случай 2: Уход за инвалидом или пожилым человеком

Стаж также можно накапливать, ухаживая за немощным родственником или близким человеком (степень родства при этом не имеет значения).

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На кого засчитывается стаж:

по уходу за лицом с инвалидностью I группы;

по уходу за ребенком с инвалидностью;

за пожилым человеком, достигшим 80 лет;

за человеком младше 80 лет, но нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

Требования к лицу, осуществляющему уход:

Должна быть трудоспособного возраста (не пенсионерка) и не иметь инвалидности; Не должна быть официально трудоустроена в этот период; Должна оформить и получать в органах социальной защиты ежемесячную компенсацию за оказание услуг по уходу на непрофессиональной основе (на основании личного заявления).

Компенсацию от органов социальной защиты должен получать именно ухаживающий, а не человек, нуждающийся в уходе (например, надбавка к пенсии за уход или пособие по инвалидности для самого больного). Если выплата оформлена на самого подопечного — страховой стаж для лица, осуществляющего уход, не будет зачтён.

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