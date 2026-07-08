Пенсия свыше 9000 грн: в Украине могут кардинально пересчитать выплаты

Пенсия в Украине

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Эксперт Андрей Забловский считает, что основная цель предстоящей пенсионной реформы в Украине — полностью демонтировать нынешнюю запутанную модель начислений, которая не совсем справедлива. Сейчас люди, у которых был абсолютно одинаковый стаж и заработок по сравнению со средним по стране, но которые вышли на пенсию с разницей в 10–15 лет, получают совершенно разные выплаты. Старые пенсии фактически «замораживались» из-за устаревших коэффициентов средней заработной платы.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Базовая и страховая части: новые правила начисления

Базовая (солидарная) часть. Это фиксированная сумма, которую государство гарантирует каждому пенсионеру с полным стажем (35 лет для мужчин, 30 лет — для женщин), независимо от прежней профессии. Ожидается, что она сможет надежно защитить от бедности, поскольку будет равна или максимально близка к фактическому прожиточному минимуму.

Страховая (балльная) часть. Это индивидуальная надбавка, которая рассчитывается по балльной системе. Она напрямую зависит от того, сколько лет человек официально работал и какой объем Единого социального взноса (ЕСВ) был уплачен за него в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Суть новой балльной системы заключается в автоматической индексации выплат. Если работник получал официальную зарплату на уровне средней по стране, за каждый месяц ему начисляется 10 баллов (в прежней модели расчета было 12 баллов в год при средней зарплате — Прим. ред.). Получал вдвое больше — начисляется 20 баллов, а если работал за минимальную заработную плату — 3,5 балла.

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Ежегодно Кабинет Министров при утверждении бюджета будет устанавливать актуальную финансовую стоимость одного балла (например, 1 балл = 30 грн). Таким образом, общее количество накопленных за жизнь баллов будет умножаться на текущую стоимость балла, автоматически приводя пенсию тех, кто вышел на пенсию 10–20 лет назад, в соответствие с современным уровнем инфляции и заработных плат.

Предстоящий перерасчет для нынешних пенсионеров

Для тех граждан, которые уже находятся на пенсии, правительство планирует провести ретроспективный перерасчет. Логика начисления остается прежней: если, условно, в 2005 году человек получал ровно среднюю зарплату по стране, ему за каждый месяц начислят 10 баллов и так далее. Все накопленные в течение жизни баллы суммируются и умножаются на стоимость одного балла, которую Кабмин будет утверждать ежегодно.

Целевой показатель правительства — обеспечить коэффициент замещения заработка пенсией на уровне 40%. Сейчас этот показатель является критически низким и составляет всего 20–25%. То есть среднестатистический украинец, выходя на пенсию, теряет около 75–80% своего ежемесячного дохода.

Для человека со средней белой зарплатой, которая в 2026 году, согласно методике расчета Пенсионного фонда Украины, составляет около 23 200 грн (она учитывает и индивидуальных предпринимателей, уплачивающих ЕСВ с минимальной зарплаты), пенсия должна составлять ориентировочно 9 280 грн, что соответствует целевому показателю в 40%.

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