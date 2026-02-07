ТСН в социальных сетях

Пенсия в Украине: как добиться перерасчета — пошаговая инструкция

Когда можно потребовать перерасчета и как это сделать.

Перерасчет пенсии — одна из наиболее востребованных услуг среди пожилых людей в Украине.

Перерасчет пенсии бывает массовым (автоматическим) и индивидуальным, рассказывает ТСН.ua.

Если с первым все понятно — это ежегодная индексация в марте, то индивидуальный перерасчет — это ваша инициатива.

Когда можно потребовать перерасчета

  • Вы продолжаете работать. Каждые два года работающие пенсионеры имеют право на перерасчет стажа.

  • Рост прожиточного минимума. Этот пересчет производится автоматически

  • Изменились документы. Вы нашли старую трудовую книжку или получили справку об учебе или военной службе, которые не были учтены ранее.

  • Смена статуса. Например, получение статуса лица с инвалидностью или утрата кормильца.

Как это сделать офлайн и через «Дія»

Чтобы произвести перерасчет пенсии, не обязательно стоять в очередях. Подать заявление можно онлайн в несколько простых шагов:

  • Для этого зайдите на портал «Дія» или в кабинет на сайте Пенсионного фонда

  • Выберите услугу «Пересчет пенсии»

  • Заполните анкету и добавьте скан-копии новых документов (о стаже, наградах или изменении обстоятельств)

  • Подпишите заявление электронной подписью (КЭП) и ждите уведомления о решении на электронную почту

  • После получения решения необходимо посетить ближайший сервисный центр Пенсионного фонда, чтобы показать оригиналы документов и забрать пенсионное удостоверение. Бумажное удостоверение можно получить в подразделении ПФУ по месту нахождения на учете, электронное — в отделении банка, указанном в заявлении

Подать документы о перерасчете пенсии можно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины лично или через официального представителя по доверенности.

Для этого нужно предоставить:

  • Заявление (подробнее о нем можно прочитать на сайте Пенсионного фонда).

  • Паспорт

  • Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

  • Трудовая книга или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность/страховой стаж до 1 января 2004 года, в том числе, например, военный билет или сведения о рождении детей.

  • В случае отсутствия трудовой книжки или соответствующих записей в ней другие документы о стаже.

В течение 10 дней территориальный орган Пенсионного фонда, в который обращался пенсионер, должен принять решение о перерасчете пенсии.

