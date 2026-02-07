- Дата публикации
Пенсия в Украине: как добиться перерасчета — пошаговая инструкция
Когда можно потребовать перерасчета и как это сделать.
Перерасчет пенсии — одна из наиболее востребованных услуг среди пожилых людей в Украине.
Перерасчет пенсии бывает массовым (автоматическим) и индивидуальным, рассказывает ТСН.ua.
Если с первым все понятно — это ежегодная индексация в марте, то индивидуальный перерасчет — это ваша инициатива.
Когда можно потребовать перерасчета
Вы продолжаете работать. Каждые два года работающие пенсионеры имеют право на перерасчет стажа.
Рост прожиточного минимума. Этот пересчет производится автоматически
Изменились документы. Вы нашли старую трудовую книжку или получили справку об учебе или военной службе, которые не были учтены ранее.
Смена статуса. Например, получение статуса лица с инвалидностью или утрата кормильца.
Как это сделать офлайн и через «Дія»
Чтобы произвести перерасчет пенсии, не обязательно стоять в очередях. Подать заявление можно онлайн в несколько простых шагов:
Для этого зайдите на портал «Дія» или в кабинет на сайте Пенсионного фонда
Выберите услугу «Пересчет пенсии»
Заполните анкету и добавьте скан-копии новых документов (о стаже, наградах или изменении обстоятельств)
Подпишите заявление электронной подписью (КЭП) и ждите уведомления о решении на электронную почту
После получения решения необходимо посетить ближайший сервисный центр Пенсионного фонда, чтобы показать оригиналы документов и забрать пенсионное удостоверение. Бумажное удостоверение можно получить в подразделении ПФУ по месту нахождения на учете, электронное — в отделении банка, указанном в заявлении
Подать документы о перерасчете пенсии можно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины лично или через официального представителя по доверенности.
Для этого нужно предоставить:
Заявление (подробнее о нем можно прочитать на сайте Пенсионного фонда).
Паспорт
Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Трудовая книга или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность/страховой стаж до 1 января 2004 года, в том числе, например, военный билет или сведения о рождении детей.
В случае отсутствия трудовой книжки или соответствующих записей в ней другие документы о стаже.
В течение 10 дней территориальный орган Пенсионного фонда, в который обращался пенсионер, должен принять решение о перерасчете пенсии.