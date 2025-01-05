Пенсия в Украине: какие максимальные выплаты можно получать в 2025 году

Какая будет пенсия в 2025 году, будет ли индексация пенсий, сколько лет стажа нужно для выхода на заслуженный отдых.

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Власти анонсировали реформирование пенсионной системы уже в этом году. Согласно госбюджету-2025, в этом году минимальный размер пенсий не изменится. Прожиточный минимум и социальные выплаты останутся неизменными до 2028 года.

Напомним, что минимальная пенсия в Украине составляет 2361 грн для людей без стажа, минимальная зарплата – 8000 гривен, прожиточный минимум – 2920 гривен.

Однако все пенсии будут выплачены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что средства для выплат в Украине есть. Примечательно, что индексация пенсий в 2025 году все же будет. По словам эксперта Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, пенсии в Украине могут повыситься в марте примерно на 10-12%. Однако даже если пенсия в 2025 году будет повышена, для большинства пенсионеров изменения будут незначительными. Ведь при размере выплат в 3 тысячи гривен индексация на 12% ощущается слабо.

В то же время, в законопроекте о государственном бюджете на 2025 год правительство предлагает забрать деньги с банковских счетов пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года, если они не прошли идентификацию. То есть "Ощадбанк" обяжут перечислять остатки средств на пенсионных счетах ВПЛ, открытых в этом банке, обратно в ПФУ.

Последующая индексация пенсий в Украине состоится в марте 2025 года. Предварительно пенсии могут повысить от 10% до 17%. Но и требования к минимальному стажу для выхода на пенсию в 2025 году тоже возрастут. Если вы захотите выйти на пенсию в 60 лет, то ваш трудовой стаж должен составлять не менее 32 лет, в 63 года – от 22 до 32 лет стажа, в 65 лет – не менее 22 лет стажа.

Чем позже пенсионер выходит на заслуженный отдых, тем выше будет размер денежной помощи. Поэтому сумму выплат можно увеличить, если отсрочить выход на пенсию.

В 2025 году украинцев ждут два этапа повышения пенсий: индексация, которая состоится в марте, и повышение размера выплат для некоторых пенсионеров летом. Впрочем, увеличение соцвыплат возможно после изменений в законодательство. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется украинцев, давно вышедших на пенсию.

"Они все получат увеличение. Это будет зависеть от размера оплачиваемого ЕСВ и стажа", — уточнила она.

Министр также отметила, что большие пенсии не будут урезать. Также Жолнович анонсировала пенсионную реформу, которую должна принять ВРУ.

Старт пенсионной реформы может состояться уже в 2025 году. Об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете Украины на 2025 год", который правительство доработало и направило для второго чтения в парламенте. В пункте 31 этого законопроекта поручается Кабинету министров Украины "осуществить меры по введению с 1 июля 2025 года пенсионной реформы". В правительстве и парламенте давно говорят о необходимости введения накопительной пенсионной системы в дополнение к действующей в Украине солидарной.

В частности, предлагается часть Единого социального взноса (ЕСВ), уплачиваемого работодателями (22% от зарплаты), направлять на накопительный счет работника. И дополнять этот счет добровольными взносами и взносами от государства. Однако есть и другие варианты. В Верховной Раде еще в апреле 2023 года был зарегистрирован законопроект №9212 "О накопительном пенсионном обеспечении" от большой группы депутатов. Но через год, в апреле 2024 года, он не набрал в парламенте достаточного количества голосов и был возвращен на доработку. Соответственно, если этот законопроект доработают и повторно будут внесены на рассмотрение парламента, то он будет существенно изменен. Согласно той редакции, которая пока находится на сайте Верховной Рады, предлагается работодателям перечислять часть средств ЕСВ работников, еще не достигших возраста 55 лет, на их накопительные счета в такой пропорции:

на первый год — 1% (с 22% ЕСВ)

на второй год — 1,5%

на третий год — 2%

Эти деньги становятся собственностью лица, на имя которого открыт накопительный счет, а наследники смогут их получить, если человек умрет раньше времени. В то же время предполагается, что накопительные счета "на паритетной основе" в первые три года будет также пополнять государство — до 3% от размера средней зарплаты. В законопроекте также предусмотрено, что в первый год существования такой системы государство потратит на это почти 31 млрд грн.

Работник также сможет прилагать дополнительные собственные деньги на накопительные счета, чтобы его будущая пенсия была выше. Накопленные же на счетах средства планируют инвестировать, чтобы они увеличивались, перекрывая темпы инфляции.

Кроме того, Минсоцполитики разработало свой законопроект, который пока правительство не вносило на рассмотрение парламента. Согласно ему, накопительную пенсионную систему планируется ввести с 1 января 2026 года. В этом законопроекте предусмотрены другие размеры и источники взносов на накопительные счета работников:

на первый год — 1% с ЕСВ и 1% с НДФЛ (налог на доходы физических лиц)

на второй год — 2% по ЕСВ и 2% по НДФЛ

на третий год и далее — 3% по ЕСВ и 3% по НДФЛ

Эти средства должны платить работодатели за работников до достижения ими 55-летнего возраста. Чтобы получить большую пенсию, граждане смогут дополнительно вносить на накопительный счет собственные средства. В первые три года эти накопительные счета аккумулируются в государственном инвестиционном фонде, а затем гражданин самостоятельно сможет выбрать, где ему их хранить, в том числе и в негосударственном фонде. Однако в этом законопроекте поддержка накопительных счетов граждан софинансированием со стороны государства не предусмотрена. В результате пенсионной реформы каждый человек в будущем получит возможность получить пенсию не ниже 60% своего заработка, что соответствует европейскому уровню, отметила министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович.

В конце октября глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова также внесла в Верховную Раду законопроект № 12165 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении отдельных категорий работников (служащих)". В нем, в частности, предлагается изъять из закона о судоустройстве нормы о пенсионном обеспечении судей и изменить законодательство о спецпенсиях.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является "установление единых условий перерасчета пенсий, независимо от закона, согласно которому исчисляется пенсия, в том числе прокурорам, а также единых условий назначения пенсий за выслугу лет после увольнения с должности".

Необходимость принятия этого закона обосновывается тем, что в Украине сложилась ситуация, при которой из-за разного применения норм пенсионного законодательства за последние 10 лет увеличилось количество исков в суд о назначении и установлении по решению суда пенсий, прежде всего прокурорами.

Поэтому в законопроекте предлагается следующее:

пенсию за выслугу лет назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры

пенсии для силовиков и работников прокуратуры перечисляются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения, определяемый в соответствии с абзацами второго и третьего ч. 2 ст. 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

ввести с 1 января 2025 года ч. 5 ст. 61 Закона Украины "О правотворческой деятельности", которая предусматривает, что в случае если норма закона была признана Конституционным судом Украины неконституционной, это не дает основания судам использовать при принятии решений нормы законов, которые уже не действуют

законодательно определить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным Законом о внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц"

Примечательно, что в Европе нет единой для всех стран системы пенсионного обеспечения. В большинстве стран ЕС используют несколько систем одновременно: солидарные, накопительные, правительственные, негосударственные и страховые.

Пенсионеры могут участвовать сразу в нескольких системах и, соответственно, получать пенсионные выплаты из нескольких источников. В каждой европейской стране разные параметры и возможности, влияющие на размер пенсий ее граждан. Однако общий принцип сохраняется — чем больше стаж, зарплаты и взносы, тем больше размер пенсии. Общий трудовой стаж, необходимый для назначения пенсий, как и возраст ухода на пенсию, в странах ЕС также разные.

Так, в Германии, Франции, Дании, Швеции, Норвегии нужно иметь стаж не менее 40 лет, в Испании — 37 лет, а в Польше — всего 20 лет для назначения минимальной пенсии.

Высокие средние пенсии существуют в таких странах, как Люксембург, там пенсионеры получают 3000 евро, в Швейцарии 2400 евро, в Норвегии 2000 евро, в Дании 1800 евро, в Германии 1400 евро и во Франции 1200 евро.

Самые низкие пенсии в таких странах, как Венгрия, там пенсионеры получают 400 евро, в Латвии 390 евро, в Румынии 350 евро и в Болгарии 300 евро. В Украине размер средней пенсии на 1 июля 2024 года, по данным Пенсионного фонда, составляет 5816 грн, а это 140 евро.

Ранее сообщалось, что дополнительная финансовая поддержка для пенсионеров, в том числе чернобыльцев, будет предоставлена в 2025 году. Они смогут получить надбавки к пенсиям – более 2 тысяч гривен.

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