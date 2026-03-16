Пенсия в Украине: сколько начислят работающим песионерам и почему денег не будет в апреле

Пенсия в Украине

С 1 апреля в Украине начинается новый этап перерасчета пенсий: для работающих пенсионеров. Это повышение охватит не всех, кто не хочет уходить на заслуженный отдых, а только тех, кто оформил пенсию в Украине два и более лет назад и продолжил трудиться. Если в марте индексацию получили почти все из более 2,7 млн работающих пенсионеров, за исключением пенсионеров 2026 года, то в апреле таких будет лишь около 650 тысяч. Это примерно столько же, как в два предыдущих года.

Эта индексация, как и мартовская, осуществляется автоматически, однако в отдельных случаях пенсионеру стоит обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины. Сайт ТСН.ua рассмотрел основные нестандартные ситуации.

Индексация пенсий 2026 года работающим пенсионерам

По ст. 42 закона Украины №1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», перерасчет сделают тем, кому пенсия была назначена или уже пересчитана два года назад и более, то есть до 1 апреля 2024 года. Тем, кто вышел на пенсию позже, перерасчет будет в апреле 2027 года.

Увеличение пенсии будет зависеть от зарплаты и продолжительности страхового стажа и будет определяться для каждого индивидуально. Как рассчитывается доплата? ПФУ выбирает наиболее выгодный для пенсионера вариант:

- только по стажу: если зарплата за последние два года была низкой;

- по стажу и зарплате: если официальный заработок за это время вырос и может повысить индивидуальный коэффициент зарплаты.

Для понимания, как пересчитывается пенсия, напомним формулу, по которой она начисляется.

Пенсия = Зп × Кз × Кс

1. Зп (Средняя зарплата): показатель средней зарплаты в Украине за три предыдущих года.

Кз (Коэффициент зарплаты): соотношение официальной зарплаты пенсионера к средней по стране, он показывает, насколько его зарплата была выше (ниже, равна) средней.

2. Кс (Коэффициент стажа): составляет 0,01 (1%) за каждый год стажа.

По состоянию на 2026 год выйти на пенсию по возрасту можно, имея минимум 33 года страхового стажа, но полным считается стаж 35 лет. Если при выходе на пенсию стаж был полным (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), добавится еще доплата за сверхнормативный стаж.

Рассмотрим примеры пересчета.

1. Работающий пенсионер, мужчина, 62 года, с марта 2026 года получает после индексации пенсионную выплату, то есть пенсию с надбавкой за сверхнормативный стаж, в размере 8500 грн. Оформил пенсию в феврале 2024 года, его страховой стаж составляет 42 года, а коэффициент зарплаты увеличился за два года на 0,05, потому что его зарплата выросла.

Исходные данные и обновленные коэффициенты (данные ПФУ):

Коэффициент Зп для пенсий, назначенных в 2024 году, равен 13559,41 грн. Эта база уже была осовременена при индексации пенсии в 2025 и 2026 годах.

Кз возрастает на 0,05, до 1,54.

Кс будет 0,44 (вместо 0,42). Стаж увеличивается с 42 до 44 лет (добавлено 2 года работы).

После перерасчета в апреле 2026 года пенсионная выплата составит 9188 грн (+688 грн) с учетом доплаты за сверхнормативный стаж.

Справка: индексация пенсий в марте уже добавила этому пенсионеру 917 грн. Таким образом, с начала года его пенсионная выплата стала больше на 1605 грн.

2. Работающая пенсионерка, женщина, 62 года, с марта 2026 года после индексации ее пенсионная выплата 4000 грн. Ее страховой стаж на момент оформления пенсии был 30 лет, а коэффициент зарплаты за два года уменьшился.

По формуле расчеты аналогичные, поэтому их опустим, а новая пенсионная выплата будет 4266 грн (+266 грн). Справочно: в марте индексация пенсии уже добавила ей 432 грн, всего повышение с начала года на 698 грн.

Гораздо меньшая сумма после перерасчета объясняется двумя факторами: небольшая пенсия и отсутствие роста коэффициента зарплаты. По закону коэффициент зарплаты уменьшиться не может, иначе пенсия после перерасчета стала бы меньше, поэтому его оставили на прежнем уровне, примерно 0,85.

Перерасчет пенсии: если ситуация нестандартная

Рассмотрим типичные случаи, которые могут возникнуть при перерасчете пенсий работающим пенсионерам.

1. Пенсионер за два года работал меньше, чем 24 месяца.

Пенсию пересчитают, но дополнительный страховой стаж будет меньше. Если, допустим, пенсионер за два года, с апреля 2024 по апрель 2026 года, проработал только один год, его стаж увеличится на 1%; проработал 1,5 года — увеличится на 1,5% и т. д. Даже если он работал один месяц, это также будет учтено. Очевидно, что повышение пенсии будет меньше, чем при полном стаже. Важно знать: если пенсионер отработал менее 24 месяцев, согласно ч. 4 ст. 42 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», перерасчет производится только по стажу. То есть даже чрезвычайно высокая зарплата не повлияет на расчет — добавят только за отработанное время.

2. Пенсионер работал два года, но на 0,5 ставки, его зарплата была минимальной и соответственно ЕСВ был вдвое меньше минимального. В этом случае один месяц работы будет засчитан как полмесяца стажа пропорционально уплаченному взносу.

3. Пенсионер отработал два года и на 1 апреля 2026 года ему исполнилось 65, 70, 75 или 80 лет.

Для 65-летних будет проведен перерасчет пенсии только по формуле (см. выше). Норма о том, что пенсия при условии полного стажа не может быть меньше 40% минимальной зарплаты (сейчас это 3458,8 грн), не действует. Если пересчитанная пенсия меньше, ее увеличат только после увольнения. Но о переходе в статус неработающего пенсионера обязательно надо сообщить в ПФУ, без этого пенсионер и в дальнейшем будет считаться работающим и никакого перерасчета не будет.

А вот 70-летним и старшим выплата за возраст положена, даже если пенсионер работает. В 70 лет к пенсии добавят 300 грн, в 75 — еще 156 грн (чтобы в сумме было 456 грн), в 80 — еще 114 грн (до 570 грн). Выплаты за возраст не будет, если пенсия со всеми надбавками превышает 10340,35 грн.

Как и в предыдущие годы, фактическое получение дополнительных перечисленных средств должно быть в июне с доплатой за апрель и май, т. е. сразу за три месяца. ПФУ нужно время для обработки данных об уплаченном ЕСВ за первый квартал года.

Когда стоит идти в ПФУ и перейти на пенсию по возрасту

Среди работающих пенсионеров немало младше 60 лет. Самые многочисленные категории — лица с инвалидностью, те, кто получает пенсию по выслуге лет (учителя, медработники) и военные. В апреле текущего года им также пересчитают пенсии по формуле с учетом новых коэффициентов. Однако в 60 лет эти пенсионеры получат право на пенсию по возрасту.

Массовый выход на пенсию по выслуге лет пришелся на 2016 год, потому что с 2017 года минимальный возраст для таких пенсионеров стал 55 лет (раньше не ограничивался), поэтому в 2026 году их будет много. И вместо перерасчета пенсии по выслуге часто бывает выгодно перейти на пенсию по возрасту: она станет заметно больше, чем была. Уточним: по закону педагоги и медики не могут получать пенсию по выслуге лет и работать по специальности. После 60 лет такой запрет уже не действует.

Чтобы перейти с другой пенсии на пенсию по возрасту, нужно лично или через веб-портал ПФУ подать заявление о переходе, он происходит с даты подачи заявления. Главный бонус — новый показатель средней зарплаты, он может дать прирост пенсии до 60% только за счет увеличения базы расчета.

Важный нюанс: Пенсионный фонд нередко пытается применить при переходе на пенсию по возрасту старый показатель средней зарплаты, с которым пенсионер шел на пенсию по выслуге лет. Однако Верховный Суд Украины неоднократно постановлял: если человек впервые переходит на пенсию по возрасту по закону №1058, должен браться новый трехлетний показатель зарплаты (сейчас за 2023-2025 годы). Наиболее значимым и свежим является постановление Большой Палаты Верховного Суда от 18 января 2023 года по делу № 560/2034/22, суды низших инстанций должны им руководствоваться при рассмотрении подобных дел.

И напоследок — пример расчета, как может увеличиться пенсия после перехода с пенсии за выслугу на пенсию по возрасту.

Учительница математики вышла на пенсию по выслуге в 2016 году в возрасте 50 лет и в дальнейшем 10 лет официально работала бухгалтером. Ретроспективный расчет на 2016 год по формуле дает ей пенсию по выслуге оценочно в 2200 грн. За 10 лет в связи с индексациями пенсия увеличилась до 6200 грн. При переходе на пенсию по возрасту в 2026 году пенсия составит 10200 грн даже если ее зарплата бухгалтера была средней по Украине.