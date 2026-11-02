Пенсия в Украине увеличится на 1000 грн: кто получит доплаты в ноябре

Пенсия в Украине / © ТСН

Реклама

Ноябрь непременно приведёт к увеличению расходов украинских пенсионеров: вырастут цены на продукты и лекарства, а с началом отопительного сезона значительно увеличатся счета за коммунальные услуги. В то же время большинство из 10 миллионов пенсионеров не почувствуют повышения доходов — их выплаты останутся без изменений. Впрочем, для отдельных категорий граждан при определенных условиях предусмотрены дополнительные доплаты и надбавки.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Реклама

Возрастные надбавки и гарантированные выплаты для 65-летних

В ноябре продолжают действовать две автоматические нормы начисления надбавок:

Реклама

Возрастные надбавки по достижении определенного возраста: 70–74 года — доплата 300 грн в месяц;

75–79 лет — доплата 456 грн в месяц;

от 80 лет — доплата 570 грн в месяц.

Главное условие: общий размер пенсии не должен превышать 10 340 грн. Гарантированные выплаты по достижении 65 лет: Неработающие пенсионеры, которым в ноябре исполнится 65 лет, при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) имеют право на пенсию в размере не менее 4 213 грн .

Если выплата уже превышает эту сумму, надбавка не будет начисляться. Перерасчет осуществляется автоматически.

Более 1000 гривен надбавки на уход: как получить одиноким людям в возрасте от 80 лет

Еще одна категория пенсионеров — одинокие люди, которым в ноябре исполнится 80 лет, — имеют право на ежемесячную надбавку на уход в размере 1 038 грн (40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

В отличие от возрастных надбавок, эта надбавка не начисляется автоматически — для её оформления необходимо лично обратиться в соответствующие органы. На горячей линии Пенсионного фонда Украины разъяснили основные требования и порядок оформления.

Кто имеет право на выплату:

Лица в возрасте от 80 лет, проживающие самостоятельно и по состоянию здоровья нуждающиеся в постоянном постороннем уходе;

Получают именно пенсию по возрасту (а не по инвалидности);

Считаются одинокими — то есть зарегистрированы в квартире или доме одни (право на надбавку сохраняется, если у них есть нетрудоспособные дети — пенсионеры или лица с инвалидностью, проживающие отдельно).

Пошаговая инструкция по оформлению:

Получить заключение ЛКК: пройти медицинско-консультативную комиссию и получить заключение о необходимости постоянного постороннего ухода. Получить справку о составе семьи: получить выписку из реестра территориальной общины или справку о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении (в ЦНАП, через приложение «Дия» или в сельском/поселковом совете). Подать заявление в ПФУ: обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением, паспортом, идентификационным кодом и собранными документами.

Новости партнеров

Новости партнеров