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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Пенсия в Украине увеличится на 1000 грн: кто получит доплаты в ноябре

Кто из пенсионеров получит возрастные доплаты в ноябре, а кому выплатят надбавку на уход в размере более 1000 грн.

Авторы публикации
Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Пенсия в Украине

Пенсия в Украине / © ТСН

Ноябрь непременно приведёт к увеличению расходов украинских пенсионеров: вырастут цены на продукты и лекарства, а с началом отопительного сезона значительно увеличатся счета за коммунальные услуги. В то же время большинство из 10 миллионов пенсионеров не почувствуют повышения доходов — их выплаты останутся без изменений. Впрочем, для отдельных категорий граждан при определенных условиях предусмотрены дополнительные доплаты и надбавки.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Возрастные надбавки и гарантированные выплаты для 65-летних

В ноябре продолжают действовать две автоматические нормы начисления надбавок:

  1. Возрастные надбавки по достижении определенного возраста:

    • 70–74 года — доплата 300 грн в месяц;

    • 75–79 лет — доплата 456 грн в месяц;

    • от 80 лет — доплата 570 грн в месяц.

    • Главное условие: общий размер пенсии не должен превышать 10 340 грн.

  2. Гарантированные выплаты по достижении 65 лет:

    • Неработающие пенсионеры, которым в ноябре исполнится 65 лет, при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) имеют право на пенсию в размере не менее 4 213 грн.

    • Если выплата уже превышает эту сумму, надбавка не будет начисляться. Перерасчет осуществляется автоматически.

Более 1000 гривен надбавки на уход: как получить одиноким людям в возрасте от 80 лет

Еще одна категория пенсионеров — одинокие люди, которым в ноябре исполнится 80 лет, — имеют право на ежемесячную надбавку на уход в размере 1 038 грн (40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

В отличие от возрастных надбавок, эта надбавка не начисляется автоматически — для её оформления необходимо лично обратиться в соответствующие органы. На горячей линии Пенсионного фонда Украины разъяснили основные требования и порядок оформления.

Кто имеет право на выплату:

  • Лица в возрасте от 80 лет, проживающие самостоятельно и по состоянию здоровья нуждающиеся в постоянном постороннем уходе;

  • Получают именно пенсию по возрасту (а не по инвалидности);

  • Считаются одинокими — то есть зарегистрированы в квартире или доме одни (право на надбавку сохраняется, если у них есть нетрудоспособные дети — пенсионеры или лица с инвалидностью, проживающие отдельно).

Пошаговая инструкция по оформлению:

  1. Получить заключение ЛКК: пройти медицинско-консультативную комиссию и получить заключение о необходимости постоянного постороннего ухода.

  2. Получить справку о составе семьи: получить выписку из реестра территориальной общины или справку о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении (в ЦНАП, через приложение «Дия» или в сельском/поселковом совете).

  3. Подать заявление в ПФУ: обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением, паспортом, идентификационным кодом и собранными документами.

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