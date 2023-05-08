Пенсия за потерю кормильца: глава Пенсионного фонда назвал сумму и возраст, до которого она выплачивается

Евгений Капинус констатирует, что сейчас многие семьи обращаются за назначением пенсии на детей в связи с потерей кормильца за погибших на фронте защитников.

Мы живем во время войны. К сожалению, многие люди погибают на фронте, и семьи остаются без кормильца.

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в интервью ТСН.ua назвал сумму и объяснил, до скольких лет выплачивается пенсия за потерю кормильца.

"Да, грустно констатировать, что сегодня многие семьи обращаются за назначением пенсии на детей в связи с потерей кормильца за погибших на фронте защитников. Условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий в связи с потерей кормильца за погибших военнослужащих определены законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Право на получение такой пенсии имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего, которые были на его содержании. В частности, это жена (муж), отец, мать, дети", – отметил он.

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По словам Капинуса, детям пенсия за погибшего родителя назначается и выплачивается по месяц достижения возраста 18 лет, а если ребенок учится на дневной форме обучения – до завершения обучения, но не дольше 23 лет. Матери (отцу), жене (мужу) погибшего, достигшим пенсионного возраста, – пожизненно, а тем, кто является лицами с инвалидностью, – на весь срок установления инвалидности.

Размер такой пенсии определяется в зависимости от размера денежного довольствия погибшего кормильца, а также количества иждивенцев, которым назначена пенсия.

"Размер пенсии матери (отцу), жене (супруге), ребенку определяется как 70% денежного довольствия кормильца. Если право на пенсию имеют двое и более детей, ее размер – 50% денежного довольствия погибшего кормильца на каждого ребенка", — пояснил он.

Кроме того, постановлением правительства от 3 августа 2020 года № 674 предусмотрено установление государственной адресной помощи членам семей погибших военных, смерть которых связана с исполнением обязанностей по защите государства, в которых размеры пенсий в случае потери кормильца не достигают определенного уровня.

"Так, каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) погибшего военного, независимо от наличия других членов семьи, предоставляется адресная помощь в сумме, недостающей до 7 800 грн. Если пенсия в случае потери кормильца назначена на двоих и более детей, адресная помощь устанавливается в сумме, недостающей до 6100 грн, на каждого ребенка погибшего военного", — подытожил Евгений Капинус.

Напомним, в НБУ спрогнозировали, когда начнут расти зарплаты украинцев.

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