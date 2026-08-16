Пенсию не назначают из-за ошибки в трудовой книжке: что делать

Что делать, если в трудовой книжке есть ошибки / © ТСН

Реклама

Опечатка в фамилии или дате рождения, отсутствие четкой печати под записью об увольнении, исправление даты или отсутствие номера приказа — именно такие недостатки оформления являются наиболее распространенными причинами отказа Пенсионного фонда Украины (ПФУ) зачесть годы трудовой деятельности.

Эта проблема имеет критически важное значение для страхового стажа, накопленного до 1 января 2004 года. Ведь именно с 2004 года в Украине заработал электронный Реестр застрахованных лиц, в котором стаж рассчитывается автоматически на основании данных об уплате единого социального взноса (ЕСВ).

Реклама

Что делать, если в вашей бумажной трудовой книжке обнаружили ошибку, рассказывает ТСН.ua.

Реклама

Пошаговый алгоритм действий по восстановлению стажа

Если Пенсионный фонд Украины обнаружил неточности в документах за периоды работы до 2004 года, решить эту проблему можно несколькими способами в зависимости от обстоятельств.

Шаг 1. Справка с предприятия

Обратитесь непосредственно в компанию (или к её официальному правопреемнику), где была сделана спорная запись, для получения специальной уточняющей справки.

Шаг 2. Обращение в архив

Если предприятие уже ликвидировано, необходимо направить запрос в соответствующее государственное архивное учреждение по месту регистрации бывшего работодателя.

Шаг 3. Подтверждение с помощью свидетелей в ПФУ

Если данные в архивах не сохранились или отсутствуют, стаж до 2004 года можно подтвердить через специальную комиссию при ПФУ. Для этого потребуются показания как минимум двух свидетелей, которые работали вместе с вами в тот же период и имеют надлежащим образом оформленные собственные документы о работе.

Реклама

Ошибки в ФИО или дате рождения, обнаруженные в трудовой книжке в ходе продолжения трудовой деятельности (на действующем предприятии), может исправить непосредственно работодатель на основании паспортных данных или свидетельства о рождении.

Крайняя мера: судебный иск против ПФУ

Если все предыдущие шаги не принесли результата и Пенсионный фонд выдал официальный письменный отказ, единственным выходом остается установление факта работы в судебном порядке.

Предмет иска: признание действий Пенсионного фонда противоправными и обязательство зачесть спорные периоды в страховой стаж.

Судебная практика: в 95% случаев суды принимают сторону будущего пенсионера.

Нюанс: судебный процесс и вступление решения в законную силу могут длиться от нескольких месяцев до одного года и более.

Специалисты рекомендуют заранее (за несколько месяцев до достижения 60-летнего возраста) провести проверку своей бумажной трудовой книжки, чтобы иметь запас времени на исправление возможных ошибок.

Новости партнеров