Пенсию, субсидию и документы для ВПЛ можно оформить через "Дію": как это сделать

Пенсию, субсидию и документы для ВПЛ можно оформить через "Дію": как это сделать

Вместо ходить по кабинетам, нужно будет только заполнить заявление онлайн в приложении "Дія".

Оформить пенсию и субсидию в приложении "Дія", так же как и документы для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), можно будет уже с конца ноября.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, говорится 18 октября в сюжете ТСН.19:30.

Вместо ходить по кабинетам, нужно будет только заполнить заявление онлайн в приложении "Дія". Туда будут подтягиваться данные с единого социального реестра — электронной системы данных. Пилотная версия этой системы в тестовом режиме уже работает в нескольких областях Украины.

"Нужно зайти на портал "Дія", заполнить онлайн заявление, очень быстро в несколько кликов подписаться электронной подписью и все. Вся информация максимально автоматизирована и подтягивается из разных реестров. Названия услуг — пенсия онлайн, субсидия. Услуги для внутренне перемещенных лиц", — рассказал Федоров.

Новости Украины: как можно будет оформить пенсию и субсидию через приложение "Дія"

Напомним

Новости Украины: как можно будет оформить пенсию и субсидию через приложение "Дія"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку