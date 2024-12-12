Пентагон предупредил Украину: эксперт назвал замысел Путина в канун Нового года

После официального заявления заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх о том, что Россия может вскоре вновь использовать против Украины новую баллистическую ракету средней дальности (Путин называет ее "Орешником"), ситуацию для ТСН.ua прокомментировал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Заместитель Буданова Вадим Скибицкий рассказывал, что оккупанты могут иметь до 10 таких изделий. Речь идет об исследовательских образцах. Сколько они могут запустить – одну, две, а, возможно, ни одной – касательно этого есть разная информация мониторинговых ресурсов. Когда это произойдет – сложно сказать. Нужно не игнорировать сигналы воздушной тревоги, но при этом жить обыденной жизнью", – говорит Владислав Селезнев.

По оценкам эксперта, поскольку эта ракета способна преодолеть расстояние в 5 тыс. км, то россияне могут пытаться атаковать ею любой город Украины, включая Киев.

Сможет ли наша ПВО сбить эту ракету

На этот вопрос Владислав Селезнев отвечал нам так: "На средних дистанциях, когда она уже вылетела и летит к цели, ее могут сбивать только комплексы THAAD. Их у нас нет, но насколько известно из открытых источников, украинские дипломаты начинают поднимать этот вопрос".

По мнению эксперта, на финальном участке подлета к цели вполне могут работать по таким ракетам комплексы Patriot, NASAMS, SAMP/T.

"Шахеды" на паузе

В течение последних двух ночей оккупанты практически не запускали по Украине "Шахеды". По этому поводу в. и. о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат даже опубликовал пост, предлагая пользователям соцсетей добавить свое мнение к такому предложению: "Два дня без "Шахедов", потому что…".

В свою очередь бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев не исключает, что оккупанты элементарно накапливают эти БпЛА.

"Накапливают для того, чтобы ударить в тот момент, когда мы будем наиболее уязвимыми. Кажется, по прогнозу минусовая температура ожидается в ночь на субботу. Где-то до минус 7 в Киеве", – резюмирует Селезнев.

Будут ли предвестники удара

По данным некоторых мониторинговых каналов, не исключено, что накануне удара новой баллистической ракетой могут появиться предвестники этого.

Например, если речь идет о Киеве, то посольства и иностранные дипломатические учреждения могут опубликовать предупреждения для граждан своих стран крайне ответственно относиться к сигналам воздушных тревог в связи с ракетной угрозой.

Удар ракетой Орешник по Днепру - Украина и НАТО собираются на экстренное заседание

Ранее сообщалось о том, что эксперт назвал очередную угрозу для Украины.

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