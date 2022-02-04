Пентагон рассекретил коварные намерения Кремля: удастся ли остановить Путина

Российский президент в это время налаживает отношения с китайским лидером.

Министерство обороны США обнародовало информацию о планах, разработанных российскими спецслужбами и готовых к реализации Кремлем, которые должны дать повод для вторжения армии РФ в Украину. Аналитики считают, что только российский президент Путин может приказать осуществить интервенцию. Западные лидеры общаются с хозяином Кремля по телефону и лично, убеждая отказаться от агрессии. Но вблизи границ Украины все больше оружия и войск.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отбыл на открытие Олимпиады в Пекине, которую бойкотируют Соединенные Штаты, Канада и ряд европейских стран. Пока он обсуждал с китайским лидером Си Цзиньпином искренние отношения, министры обороны России и Беларуси следили за совместными военными учениями в Бресте.

Между тем, в американском Минобороны заявили о разоблачении российских планов инсценировать повод для нападения на Украину.

“Россия создаст очень откровенное пропагандистское видео с труппами и актерами, изображающими людей в скорби, а также разрушенными зданиями. На нем покажут украинское или западное военное оборудование, чтобы некоторое оружие выглядело как предоставленное Западом Украине”, — заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, такой сценарий является одним из возможных вариантов для создания повода вторжения российских войск в Украину. Кирби заверил, что в Пентагоне внимательно отслеживают такую информацию и будут делать все, чтобы не допустить провокаций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба согласился с тем, что откровенный разговор о российских планах может их сорвать.

На этом фоне появилось совместное заявление Китая и России, которое было обнародовано незадолго до начала Олимпиады в Пекине. В нем, в частности, речь шла о недопустимости расширения НАТО. Китай и Россия заявляют, что каждая страна имеет право сама решать, есть ли у нее демократия, и что никакого образца для демократии не существует.

Известно, что у Китая исторически сложные отношения с островом Тайвань, независимость которого китайцы не признают. В то же время страны Запада до 1970-х годов официально общались только с Тайванем, игнорируя коммунистов из Пекина.

Как и для Украины, для Тайваня Соединенные Штаты – сверхважный стратегический партнер. Однако есть разница: Штаты имеют специальный закон, предусматривающий: если Китай нападет на Тайвань, американские военные должны его защищать.

“Если Путину простят Украину, дальше Китай вторгнется на Тайвань. Дальше иранцы все же разработают ядерное оружие, будучи убежденными, что никто не станет их останавливать. Украина – это демократия. Сейчас на кону – вся демократия”, — заявил по этому поводу сенатор США от республиканцев Ниндси Грэм.

По его словам, впервые с 1945 появилась реальная возможность войны в Европе.

Чтобы остановить вероятный конфликт, на следующей неделе с визитом сначала в Москву, а затем в Киев отправится президент Франции Эммануэль Макрон. Накануне он говорил с Зеленским и Путиным телефоном.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз подготовил пакет жестких и комплексных санкций, которые ударят не только по ближайшему окружению Путина, но и по всей России. "Россияне должны быть очень заинтересованы, чтобы их президент все же отвел от украинской границы войска", - предупредила она.

Министерство обороны США обнародовало вероятный сценарий нападения России на Украину | Новости мира

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