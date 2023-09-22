Перебазирование кораблей РФ из Севастополя в Новороссийск: спасет ли это флот оккупантов

Новороссийск – это не панацея и не решение проблемы окупантов.

Эстонская разведка предполагает, что после осенней атаки россияне, вероятно, перебазируют корабли из Севастополя в Новороссийск. Однако врага это не спасет.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Во-первых, в Новороссийске невозможно разместить все военные корабли российских оккупантов. А во-вторых, что произошло с “Оленегорским горняком” и где это произошло? Это произошло именно вблизи Новороссийска. Поэтому Новороссийск – это не какая-то панацея. Это не решение этой проблематики для российской Черноморской флотилии», – говорит эксперт.

“Если они их и приведут в Новороссийск, так или иначе мы освобождены Запорожскую область. А оттуда ничего по воздуху не может долететь до Новороссийска? Может не только переплести, но и долететь. Поэтому Новороссийск – это не панацея и не решение проблемы”, – подчеркнул он.

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Напомним, эксперт рассказал, что главная задача украинских защитников на пути к уничтожению Черноморского флота РФ — минимизация всех угроз, поступающих со стороны флотилии. Нанесение регулярных воздушных ударов или даже ударов морского типа по этим военным кораблям уменьшают эти угрозы.

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