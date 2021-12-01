"Переболеть придется всем – и вакцинированным, и невакцинированным": Светлана Гук о ситуации с коронавирусом в Украине

"Переболеть придется всем – и вакцинированным, и невакцинированным": Светлана Гук о ситуации с коронавирусом в Украине

Количество новых случаев заболевания и госпитализаций колеблются и пока остаются достаточно высокими.

Ситуация с коронавирусом в Украине, согласно официальным данным статистики, постепенно улучшается. Количество новых случаев ощутимо уменьшилось к концу осени, снижается и уровень госпитализаций.

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В частности, 30 ноября был отмечен рекорд выздоровления на фоне высокой смертности. За прошедшие сутки более 25 тысяч человек выздоровели от коронавируса, но не пережил недуг 561 украинец.

Действительно ли "Дельта" идет на спад, какая ситуация сейчас в стране и чего ждать дальше — ТСН.ua рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук.

Какова ситуация с коронавирусом? По статистике мы видим, что заболеваемость падает по всей стране. Действительно ли становится легче?

Если смотреть официальные цифры статистики – новых случаев заболевания и госпитализации – они колеблются и пока остаются достаточно высокими. Но в больницах действительно ситуация несколько лучше, заполненность стационаров по Киеву в среднем около 50-60%.

Что вы можете сказать о проходящей волне. В чем особенность "Дельты" – почему бороться с ней оказалась сейчас тяжелее всего? Рекордные показатели смертности по сравнению с предыдущими волнами.

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Факторов много. И они разные – от усталости и некоторой расслабленности граждан по поводу дистанции, масок и посещения мест скопления людей до действительно высокой контагиозности (заразности) "Дельты".

Смертность в среднем осталась на прежнем уровне – 2-3%. А вот количество заболевших "Дельтой" значительно повысилось по сравнению с предыдущими штаммами.

Какие основные симптомы "Дельты" можно выделить? Можно сказать, что Украина ее уже поборола или на пути к этому? Помогла ли вакцинация?

"Дельта" часто имеет желудочно-кишечные проявления, как диарея, тошнота, рвота. Меньше встречается пациентов с потерей обоняния и вкуса. Побороли ли? Надеюсь, что мы к этому приближаемся. Но это не совсем победа, как результат борьбы. Это течение времени. От пандемии респираторного вируса не уйти. И, как и говорили ранее, переболеть придется большинству людей. Вакцинированным и невакцинированным. Всем.

Вакцинация пока не выявила противоэпидемической мощности, но уменьшила количество тяжелых больных.

Что будет дальше – коронавирус будет распространяться медленнее? Когда ждать следующую волну? Во многих странах бьют в набат из-за появления нового штамма "Омикрон".

Не нужно ее ждать. В чем-то мы заложники своих возможностей. Горе от ума. Научились секвенировать геном – находим новые штаммы, а что делать с этой информацией? Вот что с ней делать рядовому гражданину? Снова страх и отчаяние, что все пропало? Снова стресс? Для науки – да, это очень важно. Но лечение ковида, независимо от штамма, примерно одинаковое.

И как для общества – главное пережить пандемию с минимальными последствиями во всех сферах. Поэтому берегите себя, вспомните на практике о здоровом питании и спорте, подпишите в конце концов декларации с семейными врачами и пройдите прививки, если не болели (в вакцинации не отказывают и переболевшим). А главное – каждый день находите что-то, чему искренне рады и благодарны судьбе!

В мире фиксируют распространение нового штамма коронавируса Омикрон

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