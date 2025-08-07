Перебросят ли войска КНДР из Курщины на другие направления: Сырский ответил

Александр Сырский. / © Associated Press

Реклама

Сейчас у украинского военного командования нет данных о том, перебросит ли Россия солдат из Северной Кореи на другие направления на фронте для участия в боевых действиях.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Возможно, рассматривается (опрокидывание войск КНДР из Курщины - Ред.), но у нас пока нет сведения о том, что они это делают практически", - пояснил он.

Реклама

Известно, что военные КНДР находятся в резерве и готовятся к выполнению задания. Впрочем, пока находятся исключительно на территории Курской области.

Как сообщалось, Россия снова активизировала попытки получить военную помощь Северной Корее. Это особенно проявилось во время недавней поездки главы МИД Сергея Лаврова в КНДР. Не исключено, что Пхеньян может отправить еще больше солдат в РФ, которые будут еще непосредственно участвовать в боевых действиях.

Отметим, The Times со ссылкой на данные украинской военной разведки сообщает, что Северная Корея повысила боевую готовность после участия в войне. Согласно оценке ГУР, Пхеньян использовал конфликт в качестве полигона для испытания своих стратегий. В разведке подчеркивают, что это создает новые угрозы США, Южной Корее и Японии.