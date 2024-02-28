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"Перед глазами пролетела авиабомба": как армия Путина беспощадно уничтожает уютный город в Украине (фото, видео)

"Перед глазами пролетела авиабомба": как армия Путина беспощадно уничтожает уютный город в Украине (фото, видео)

Берислав

Оккупанты беспощадно обстреливают Берислав.

Город Берислав на Херсонщине подвергается постоянным обстрелам российских террористов. Сейчас здесь до сих пор живут люди, однако некоторые все же соглашаются на эвакуацию.

Какая ситуация в Бериславе и что говорят местные – в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Какая ситуация в Бериславе

Берислав – один из самых разрушенных городов Херсонской области. Этот населенный пункт когда-то был уютным городком на берегу Днепра, а теперь - один из самых опасных участков фронта на юге.

Берислав / ©
Берислав

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная отправилась в Берислав вместе с волонтерами организации "Джем" - это Евгений и Сергей. Они ездят по прибрежным селам, развозят гуманитарную помощь, воду и если появляются желающие - эвакуируют людей на безопасные территории. 

Отправляться в Берислав лучше всего утром, когда вражеские дроны еще не настолько активны. Сам город очень разрушен, здания повреждены постоянными обстрелами, однако люди и дальше здесь живут.

Берислав / ©
Берислав

Три женщины были эвакуированы из города

Трое жительниц города - Нина, Татьяна и Наталья, все же решили уехать в более безопасные места. 

"У меня перед глазами авиабомба пролетела - я ее видела. Я жила 3,5 месяца в одиночестве, ни воды, ни света, одни собаки и коты", - говорит одна из жительниц Берислава.

Женщины говорят, что им сложно покидать родной город. Три подруги из Берислава уже сейчас на пути в Германию, обещали выйти на связь с теми, кто остался, чтобы сказать - если они согласятся, их тоже могут вывезти.

Берислав / ©
Берислав

Нина, Татьяна и Наталья родились в марте, шутят, как подарок получат возможность наконец-то нормально помыться и пожить без войны.

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Напомним, российские кафиры в ночь на 28 февраля ударили по Украине ракетами С-300 и дронами. Украинские защитники уничтожили 10 беспилотников на юге.

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