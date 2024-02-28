"Перед глазами пролетела авиабомба": как армия Путина беспощадно уничтожает уютный город в Украине (фото, видео)

Город Берислав на Херсонщине подвергается постоянным обстрелам российских террористов. Сейчас здесь до сих пор живут люди, однако некоторые все же соглашаются на эвакуацию.

Какая ситуация в Бериславе и что говорят местные – в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Какая ситуация в Бериславе

Берислав – один из самых разрушенных городов Херсонской области. Этот населенный пункт когда-то был уютным городком на берегу Днепра, а теперь - один из самых опасных участков фронта на юге.

Берислав

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная отправилась в Берислав вместе с волонтерами организации "Джем" - это Евгений и Сергей. Они ездят по прибрежным селам, развозят гуманитарную помощь, воду и если появляются желающие - эвакуируют людей на безопасные территории.

Отправляться в Берислав лучше всего утром, когда вражеские дроны еще не настолько активны. Сам город очень разрушен, здания повреждены постоянными обстрелами, однако люди и дальше здесь живут.

Берислав

Три женщины были эвакуированы из города

Трое жительниц города - Нина, Татьяна и Наталья, все же решили уехать в более безопасные места.

"У меня перед глазами авиабомба пролетела - я ее видела. Я жила 3,5 месяца в одиночестве, ни воды, ни света, одни собаки и коты", - говорит одна из жительниц Берислава.

Женщины говорят, что им сложно покидать родной город. Три подруги из Берислава уже сейчас на пути в Германию, обещали выйти на связь с теми, кто остался, чтобы сказать - если они согласятся, их тоже могут вывезти.

Берислав

Нина, Татьяна и Наталья родились в марте, шутят, как подарок получат возможность наконец-то нормально помыться и пожить без войны.

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