"Перед нашими позициями ковер из них лежит": раненый боец из Бахмутского направления рассказал о боях с россиянами

В Днепре медики круглосуточно принимают раненых бойцов с передовой, увеличивается количество защитников из Бахмутского направления с тяжелыми повреждениями от вражеских обстрелов. Однако медики делают все возможное, чтобы бороться за их жизнь, говорится в ТСН.

Только что доставленный из Бахмутского направления 27-летний Вадим прижимает к себе изуродованную кисть, ждет известия от врачей, удастся ли сохранить руку. “Все запястье раздроблено. Пальчики живые, пальцы чувствует, один сомнительный. Все остальные пальцы работают – значит их можно восстановить”, — говорят врачи.

Парень до войны собирал мебель в Полтавской области, а в армию пошел с отцом. Пока рядом с Вадимом не разорвалась вражеская мина, вместе держали Бахмутское направление от нашествия россиян. “Как зомби лезут просто и все. Там уже перед нашими позициями ковер из них лежит, замороженный. Они просто своих переступают и дальше идут. Мы их убиваем, а на следующий день у них как амнезия. Следующие уже не знают, где наша позиция и история повторяется заново», – рассказывает Вадим.

Какой ценой держится Бахмутское направление, понимают днепровские врачи. Именно сюда по большей части доставляют раненых из передовой после оказания первой помощи. Операционные работают почти круглосуточно, говорит заведующий отделением Юрий. “Травмы стали тяжелее и сложнее. Вот выписали бойца и буквально через полчаса везут следующего бойца. Их стало больше. Те же взрывные раны, те же осколочные ранения. У нас появилось гораздо больше срочных, безотлагательных операций”, — говорит он.

Операцию, которая сможет спасти правую руку, как раз ждет Вадим. На повреждение не жалуется, потому что верит в то, ради чего пошел на войну. “Очень многие наши платят самую высокую цену, так что это – несколько пальцев – небольшая цена победы. Хочется мира, тишины и покоя. Свободы, чтобы никто не трогал нас. Обречены на победу! Какое может быть настроение?», – говорит боец.

Чтобы лучше спасать бойцов, в перерывах между операциями медики изучают современные мировые методики. Поэтому Вадим уверен, что после выздоровления сможет пожать руку своим спасателям.

В Днепре спасают раненых защитников Бахмута: операционные работают круглосуточно!

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