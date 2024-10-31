Перед вторжением на Западе хотели, чтобы Зеленский написал видеозавещание – Кулеба

На Западе советовали Украине готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войне.

Соединенные Штаты накануне полномасштабного вторжения были уверены, что Украина проиграет. На Западе предполагали, что Владимира Зеленского убьют россияне, поэтому просили президента Украины записать видеозавещание.

Об этом в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Cекретні файли Білого дому" рассказал предыдущий министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, занимавший этот пост до сентября 2024 года.

Кулеба рассказал, что на конференции в Мюнхене вице-президент Камала Харрис посоветовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании, а также искать какие-то военные решения, чтобы подготовить Украину к партизанской войне.

Дипломат напомнил, что последние дни февраля перед вторжением ему предлагали не возвращаться в Киев.

"Мне послал сообщение один человек большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит – "надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание", – вспомнил экс-министр.

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