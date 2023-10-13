Передача российских денег Украине: как пример Бельгии может стимулировать другие государства

Бельгия первой в мире объявила о том, что направит в поддержку Украине 1 миллиард 700 тысяч евро, которые правительство страны взыскало в виде налогов с замороженных российских активов. Об этом решении объявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время визита в Брюссель президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марии Васильевой.

Как Бельгия передала Украине российские деньги

В Бельгии в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear лежит триста миллиардов долларов российского центробанка. Это - больше, чем треть из всех замороженных по миру средств россиян. Но активы не просто лежат, они генерируют миллиарды евро прибыли в виде процентов. Именно эти проценты правительство Бельгии обложило высоким налогом, а поступления от него решило направить в специальный фонд - на помощь Украине.

"Источник этого фонда - это миллиарды российских активов, замороженных в Бельгии. Мы здесь, в Бельгии, имеем налогообложение на доходы с тех замороженных российских активов. В прошлом году нам стало очевидно, что налоги с доходов на те активы должны на 100% быть направлены на помощь украинскому народу. На военное оборудование, на гуманитарную поддержку, на макроэкономическую помощь", - говорит премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Президент Зеленский подчеркнул, важно, что Бельгия стала первой страной, начавшей практику использования замороженных российских активов в поддержку защиты от российского террора.

"Средства будут направлены на поддержку безопасности, на проекты быстрого восстановления. Средства 1,7 млрд будут использоваться уже в следующем году", — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Эксперты считают, что Украина получит еще больше российских денег

В то время, когда в Европе все громче звучат дискуссии о том, сколько можно тратить собственные деньги на поддержку Украины, решение бельгийцев уже согласовано с ЕС может стать важным сигналом — пусть на это тратятся деньги агрессора. Что делать с телом этих активов в Европе до сих пор не решили.

"Эта сумма накапливается, она будет все больше и больше. То есть это не значит, что это будет разовая выплата, а после этого ничего. Нет, эти деньги все еще там и эти деньги генерируют постоянно прибыль. И Бельгия может установить более высокую ставку этого налога. Я убеждена, что это не финальное решение. В следующем году будет сгенерировано еще больше денег. Нам нужно, чтобы лед тронулся и это фактически одно из первых таких решений", - говорит глава аналитического центра Институт законодательных идей Татьяна Хутор.

США тоже могут передать конфискованные российские активы Украине

В Лондоне уже заявили, что не разморозят российские активы, пока Москва не компенсирует Украине все до копейки убытки. Важным сигналом для всего мира могла бы стать конфискация российских денег в США. Правда, государственного российского имущества там немного. А вот российские богачи, наоборот — хоронили там свое состояние.

"Мы ожидаем хороших новостей до конца года. США, я думаю, примут еще несколько хороших решений о передаче денежных средств, изъятых у россиян на основании совершения ими обхода санкций. Они расследуют нарушения определенными персонажами обхода санкций и на основании обхода санкций они осуществляют конфискацию активов. Там речь идет о десятках миллионов долларов. Но давайте подождем, пока Минюст США доведет эти кейсы до конца", - говорит советник главы Офиса президента, член рабочей группы по вопросам санкций против России Владислав Власюк.

У российского олигарха Константина Малофеева, который финансировал российских боевиков во главе с Гиркиным на Донбассе еще в 2014 году, США в начале этого года конфисковали 5 с половиной миллионов долларов. Однако в Украину эти деньги до сих пор так и не дошли. Яхты, недвижимость, счета подсанкционных российских богачей - еще один огромный финансовый ресурс. По оценкам экспертов, их состояние может увеличить общую сумму замороженных на Западе российских активов до пятисот миллиардов долларов.

Напомним, министр юстиции сообщил, что мешает конфискации активов России в пользу Украины.

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