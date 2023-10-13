Передача российских денег Украине: как пример Бельгии может стимулировать другие государства

Российские деньги направят на поддержку безопасности, на проекты быстрого восстановления.
Бельгия первой в мире объявила о том, что направит в поддержку Украине 1 миллиард 700 тысяч евро, которые правительство страны взыскало в виде налогов с замороженных российских активов. Об этом решении объявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время визита в Брюссель президента Владимира Зеленского.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марии Васильевой.
Как Бельгия передала Украине российские деньги
В Бельгии в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear лежит триста миллиардов долларов российского центробанка. Это - больше, чем треть из всех замороженных по миру средств россиян. Но активы не просто лежат, они генерируют миллиарды евро прибыли в виде процентов. Именно эти проценты правительство Бельгии обложило высоким налогом, а поступления от него решило направить в специальный фонд - на помощь Украине.
"Источник этого фонда - это миллиарды российских активов, замороженных в Бельгии. Мы здесь, в Бельгии, имеем налогообложение на доходы с тех замороженных российских активов. В прошлом году нам стало очевидно, что налоги с доходов на те активы должны на 100% быть направлены на помощь украинскому народу. На военное оборудование, на гуманитарную поддержку, на макроэкономическую помощь", - говорит премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
Президент Зеленский подчеркнул, важно, что Бельгия стала первой страной, начавшей практику использования замороженных российских активов в поддержку защиты от российского террора.
"Средства будут направлены на поддержку безопасности, на проекты быстрого восстановления. Средства 1,7 млрд будут использоваться уже в следующем году", — сказал Владимир Зеленский.
Эксперты считают, что Украина получит еще больше российских денег
В то время, когда в Европе все громче звучат дискуссии о том, сколько можно тратить собственные деньги на поддержку Украины, решение бельгийцев уже согласовано с ЕС может стать важным сигналом — пусть на это тратятся деньги агрессора. Что делать с телом этих активов в Европе до сих пор не решили.
"Эта сумма накапливается, она будет все больше и больше. То есть это не значит, что это будет разовая выплата, а после этого ничего. Нет, эти деньги все еще там и эти деньги генерируют постоянно прибыль. И Бельгия может установить более высокую ставку этого налога. Я убеждена, что это не финальное решение. В следующем году будет сгенерировано еще больше денег. Нам нужно, чтобы лед тронулся и это фактически одно из первых таких решений", - говорит глава аналитического центра Институт законодательных идей Татьяна Хутор.
США тоже могут передать конфискованные российские активы Украине
В Лондоне уже заявили, что не разморозят российские активы, пока Москва не компенсирует Украине все до копейки убытки. Важным сигналом для всего мира могла бы стать конфискация российских денег в США. Правда, государственного российского имущества там немного. А вот российские богачи, наоборот — хоронили там свое состояние.
"Мы ожидаем хороших новостей до конца года. США, я думаю, примут еще несколько хороших решений о передаче денежных средств, изъятых у россиян на основании совершения ими обхода санкций. Они расследуют нарушения определенными персонажами обхода санкций и на основании обхода санкций они осуществляют конфискацию активов. Там речь идет о десятках миллионов долларов. Но давайте подождем, пока Минюст США доведет эти кейсы до конца", - говорит советник главы Офиса президента, член рабочей группы по вопросам санкций против России Владислав Власюк.
У российского олигарха Константина Малофеева, который финансировал российских боевиков во главе с Гиркиным на Донбассе еще в 2014 году, США в начале этого года конфисковали 5 с половиной миллионов долларов. Однако в Украину эти деньги до сих пор так и не дошли. Яхты, недвижимость, счета подсанкционных российских богачей - еще один огромный финансовый ресурс. По оценкам экспертов, их состояние может увеличить общую сумму замороженных на Западе российских активов до пятисот миллиардов долларов.
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Напомним, министр юстиции сообщил, что мешает конфискации активов России в пользу Украины.
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