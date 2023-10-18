Передача Украине ракет ATACMS: почему США оставили это в тайне и будут ли новые поставки

США официально подтвердили предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS. Речь идет о более ранней версии этих боеприпасов – дальностью 165 километров с кассетной боеголовкой.

Об этом идет речь в сюжете собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.

Когда США согласились передать Украине ATACMS

В отличие от всех других видов вооружений, о передаче которых США заявляли заранее, ATACMS оставили в секрете.

Хотя в список военной помощи они попали еще 21 сентября – в тот день, когда президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Белом доме. В пакете помощи они фигурировали под размытым названием "кассетные боеприпасы". Это было сделано для того, чтобы россияне не успели подготовиться и перевести свои логистические центры поглубже в тыл.

По сути переданы боеприпасы и являются кассетными – просто летят на 165 километров. Это более старая модификация ATACMS, называемая АТАМ. Представитель Совета Нацбезопасности США Эдриен Уотсон заявила, что они усилят возможности Украины без риска для американской боевой готовности. Ведь кассетные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями, США не используют. По поводу Украины говорят – пусть Киев сам решает, как освобождать свою землю.

Ракеты ATACMS / Фото: Facebook/Андрей Цаплиенко

"Сегодня особая благодарность – Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно – ATACMS себя показали", — заявлял Владимир Зеленский.

Что известно о работе ATACMS и будут новые поставки

Работу ракет показал и Валерий Залужный. Силы спецопераций сообщили о поражении аэродромов во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Операция "Драгонфлай" – полет дракона, в результате которой уничтожены 9 вертолетов, пусковая установка ПВО, спецтехника и состав боеприпасов, а также повреждены взлетные полосы.

Запуск ракет / Фото: скриншот с видео

ATACMS являются баллистическими ракетами, которые могут сбивать отдельные модификации росийских комплексов С-300. Но первый залп показал, что не все. Количество переданных Украине ракет американские СМИ характеризуют как небольшое. В Пентагоне отказались от уточнений, планируют ли передавать ATACMS снова.

Обломки ракеты ATACMS

Судьба будущих пакетов напрямую зависит от того, выделит ли Конгресс средства для Украины. Попытка выбрать спикера во вторник, а на этот раз голоса пытается собрать протрамповский Джим Джордан – оказалась неудачной.

По данным западных СМИ, Белый дом решил просить 100 миллиардов одним пакетом – для Украины, Израиля и Тайваня.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡ Дождались! ATACMS устроили огненное шоу для окупантов!

Напомним, в США подтвердили передачу Украине ATACMS и предоставили важную информацию о ракетах.

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