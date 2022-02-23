Передвижные блокпосты и охрана стратегических объектов: в Харьковской области усиливают безопасность из-за угрозы РФ

Увеличено количество нарядов в районах и патрулирование.

С сегодняшнего дня на улицах Харькова увеличилось количество полицейских и нацгвардейцев. На станциях метро, на вокзале, возле других стратегических объектов, работают правоохранители с кинологами.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

На въездах в Харьков СБУ устанавливает передвижные блокпосты. Они регулярно сменяют локации. Там могут проверить водительские удостоверения и осмотреть автомобиль. Охраняют также представительство Российской Федерации. Там утром дежурит сразу три десятка военных.

"Личный состав полиции и все существующие силы и средства переведены в готовность к реагированию на внешние и внутренние угрозы. Находившиеся в отпусках работники отозваны и приступили к исполнению служебных обязанностей. Подразделения переведены на усиленный режим службы”, – сказал Вячеслав Давыденко, заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Только вчера в городе предотвратили организацию серии терактов в церквях Московского патриархата. А попытки дестабилизировать ситуацию, по данным СБУ в Харькове, фиксируют каждый день.

"Были отловлены 3 группы, которые осуществляли фото-видеофиксацию мест скопления людей, объектов критической инфраструктуры. Видим активную попытку вмешаться с той стороны в деятельность нашего так называемого криминального мира и привлечь их к протестным акциям, к расшатыванию ситуации”, — добавил Роман Дудин, директор управления СБУ в Харьковской области.

Областные чиновники – кроме усовершенствования укрытий и запасов продуктов и медикаментов – также хотят модернизировать систему оповещения.

Уже завтра, говорят, заработает интернет-портал безопасности при обладминистрации.

"Там будет сведена абсолютно вся информация от силового блока и от гражданской защиты. Пошаговый алгоритм действий, в частности", — заявил Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА.

В Харьковской области готовятся к приему переселенцев из Донбасса. Известно, что в Харьков приехали 2 семьи из Станицы Луганской, а к волонтерам за последние дни поступило более сотни телефонных звонков. Для беглецов от войны область выделила санаторий.

На южном вокзале Харькова волонтеры откроют пункт помощи беженцам. Людям помогут поселиться и выдавать пищевые наборы и необходимые вещи.

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