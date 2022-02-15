Переезд посольства США во Львов: где поселились дипломаты и когда планируют вернуться в Киев

Переезд дипломатов связан с накоплением российских войск у границ Украины.
Поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что посольство Соединенных Штатов Америки перебралось во Львов временно.
Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.
По ее словам, это связано с накоплением российских войск у границ Украины. Где именно разместилось посольство – пока не сообщают. Известно, что дипломаты пока поселились в гостинице в центре Львова. Сегодня, 15 февраля, Кристина Квин имела закрытые встречи с главой Львова и главой облгосадминистрации. Она заявила: сотрудничество с украинским правительством и львовским самоуправлением в дальнейшем будет усилено во всех областях. А гражданам США еще раз рекомендовала покинуть Украину.
"Я хочу еще раз подчеркнуть, что этот переезд – временный, и хотя Львов очень нравится, мы надеемся быстро вернуться в Киев. Для этого мы упорно призываем Россию провести деэскалацию ее враждебных действий против Украины", — сказала она.
Напомним, что 13 февраля на фоне слухов о нападении РФ и возможной оккупации Киева дипломаты посольства США переехали во Львов. Президент Владимир Зеленский, комментируя переезд некоторых дипломатов, назвал "большой ошибкой".
В свою очередь глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас сообщил, что в столтике продолжают работать посольства всех государств-членов ЕС.
Читайте также:
- Путин впервые отреагировал на обращение Госдумы о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Канцлер Германии находится с визитом в Москве: как встретили Шольца в Кремле
- Украинцев предупреждают о буме "апокалиптических новостей" о нападении РФ: в МВД отчитались о текущей ситуации безопасности
- Путин заявил о готовности поставлять газ через Украину, но выдвинул свои условия