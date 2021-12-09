Переговоры Байдена и Путина и каким будет предложение для Украины – тема эфира ток-шоу "Право на владу" 9 декабря

Переговоры Байдена и Путина и каким будет предложение для Украины – тема эфира ток-шоу "Право на владу" 9 декабря

В Украине, затаив дыхание, следят за переговорами президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

От них в значительной степени зависит, решится ли Россия на вторжение в Украину.

Что изменили эти переговоры?

Что будет после них – кровопролитие или продолжение торгов между Путиным и Западом?

Какова будет реакция США в случае нападения?

Что это за "адские санкции", которыми угрожают Москве в Белом доме и помогут ли они сдержать агрессию?

И готова ли Украина дать отпор врагу своими силами?

Ответы – 9 декабря в 21:45 в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Гости ток-шоу:

руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов,

министр обороны Украины Алексей Резников,

советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович,

министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,

политик, генеральный прокурор (2016-2019) Юрий Луценко,

политик, волонтер, телеведущий Сергей Притула,

народный депутат, "Справедливость", Ярослав Юрчишин,

народный депутат, "Батькивщина", Валентин Наливайченко,

журналист Иван Яковина,

адвокат, блоггер (Россия) Марк Фейгин,

депутат парламента Грузии, партия "Единое национальное движение", Коба Накопия.

Смотрите "Право на владу" 9 декабря в 21:45 на телеканале "1+1".