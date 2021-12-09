Переговоры Байдена и Путина и каким будет предложение для Украины – тема эфира ток-шоу "Право на владу" 9 декабря

В Украине, затаив дыхание, следят за переговорами президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
От них в значительной степени зависит, решится ли Россия на вторжение в Украину.
- Что изменили эти переговоры?
- Что будет после них – кровопролитие или продолжение торгов между Путиным и Западом?
- Какова будет реакция США в случае нападения?
- Что это за "адские санкции", которыми угрожают Москве в Белом доме и помогут ли они сдержать агрессию?
- И готова ли Украина дать отпор врагу своими силами?
Ответы – 9 декабря в 21:45 в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".
Гости ток-шоу:
- руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак,
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов,
- министр обороны Украины Алексей Резников,
- советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович,
- министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
- политик, генеральный прокурор (2016-2019) Юрий Луценко,
- политик, волонтер, телеведущий Сергей Притула,
- народный депутат, "Справедливость", Ярослав Юрчишин,
- народный депутат, "Батькивщина", Валентин Наливайченко,
- журналист Иван Яковина,
- адвокат, блоггер (Россия) Марк Фейгин,
- депутат парламента Грузии, партия "Единое национальное движение", Коба Накопия.
Смотрите "Право на владу" 9 декабря в 21:45 на телеканале "1+1".