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Переговоры Байдена и Путина и каким будет предложение для Украины – тема эфира ток-шоу "Право на владу" 9 декабря

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Переговоры Байдена и Путина и каким будет предложение для Украины – тема эфира ток-шоу "Право на владу" 9 декабря

В Украине, затаив дыхание, следят за переговорами президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

От них в значительной степени зависит, решится ли Россия на вторжение в Украину.

  • Что изменили эти переговоры?
  • Что будет после них – кровопролитие или продолжение торгов между Путиным и Западом?
  • Какова будет реакция США в случае нападения?
  • Что это за "адские санкции", которыми угрожают Москве в Белом доме и помогут ли они сдержать агрессию?
  • И готова ли Украина дать отпор врагу своими силами?

Ответы – 9 декабря в 21:45 в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Гости ток-шоу:

  • руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак,
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов,
  • министр обороны Украины Алексей Резников,
  • советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович,
  • министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
  • политик, генеральный прокурор (2016-2019) Юрий Луценко,
  • политик, волонтер, телеведущий Сергей Притула,
  • народный депутат, "Справедливость", Ярослав Юрчишин,
  • народный депутат, "Батькивщина", Валентин Наливайченко,
  • журналист Иван Яковина,
  • адвокат, блоггер (Россия) Марк Фейгин,
  • депутат парламента Грузии, партия "Единое национальное движение", Коба Накопия.

Смотрите "Право на владу" 9 декабря в 21:45 на телеканале "1+1".

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