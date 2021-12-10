Переговоры Байдена и Зеленского: о чем говорили президенты и почему разговор важен

Переговоры Байдена и Зеленского: о чем говорили президенты и почему разговор важен

Лидеры стран говорили полтора часа.

Владимир Зеленский и Джо Байден поговорили о ситуации с безопасностью на украинско-российской границе. Президент США инициировал этот разговор после своих переговоров с главой Кремля Путиным.

О чем говорили президенты – в сюжете ТСН. Ранок 10 декабря.

Телефонный разговор президентов Украины и США состоялся в четверг вечером и длился, как сообщили в офисе Зеленского, полтора часа. Президент Америки рассказал украинскому коллеге о сути своих переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным и европейскими лидерами. Ключевым вопросом международной политики на этой неделе остается ситуация с безопасностью довокла украинским границам.

Президент США Джо Байден от себя и европейских союзников подтвердил готовность ответить на вероятное вторжение со стороны России мощными экономическими мерами, которые официальные лица пока не называют. В то же время предполагается предоставить Украине дополнительную помощь — финансовую и безопасность.

Зеленский и Байден поговорили о ситуации с безопасностью на украинско-российской границе

Стороны, как говорится в официальном сообщении Офиса президента, скоординировали дальнейшие шаги в этом направлении. А Зеленский подчеркнул, что у него есть предложения, как разблокировать мирный процесс, и готов к его обсуждению.

Безопасную ситуацию в Украине Джо Байден обсудил накануне и со странами-партнерами с восточного фланга НАТО – так называемой Бухарестской девяткой.

В официальных сообщениях обеих администраций — Киева и Вашингтона отмечается: никаких решений, касающихся Украины, не будет принято без участия Украины.