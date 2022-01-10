Переговоры Белого дома и Кремля: удастся ли отвлечь наступление России на Украину

Страны озвучили состав своих делегаций и провели предварительные консультации.

В Женеве стартуют переговоры Москвы и Вашингтона. Еще до их начала Россия прибегла к ультиматуму. Глава кремлевской делегации замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил: эта встреча может стать последним разговором с США, если аргументов Москвы не услышат.

Что на это говорят американцы и удастся ли отвлечь наступление России на Украину – в сюжете ТСН.Ранок 10 января.

Переговоры представителей США и России состоятся в Женеве – в представительстве Соединенных Штатов при ООН. Детали этой встречи не разглашают. Впрочем, по неподтвержденной информации, начаться встрече должно в 10:00 по киевскому времени.

США накануне обнародовали состав своей делегации. Будет вести переговоры заместитель госсекретаря Венди Шерман. Также будет межведомственная делегация из Госдепартамента США, Министерства обороны, Совета нацбезопасности.

От России также будут представители российского МИДа и Минобороны, а возглавит делегацию замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Российская делегация прибыла в Женеву накануне, 9 января, на предварительный разговор в воскресенье вечером.

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Вашингтон прорыва от этих переговоров не ожидает – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен накануне. По его словам, очень сложно ожидать прогресса, когда Россия фактически приставила пистолет ко лбу Украины, нарастив на границе свои войска. Соединенные Штаты предлагают России два пути, первый – дипломатический, а второй – путь сдерживания и мощных последствий для России, если все же решится на новую агрессию против Украины, заявил американский дипломат.

Между тем, американские СМИ сообщали, что США готовы говорить с Россией о сокращении американских войск и учений в Восточной Европе. Об этом в Пентагоне заявляли, что идти на уступки России не собираются.

Совместных заявлений для печати участники переговоров делать не планируют. Скорее всего, будут отдельные заявления для российского и американского пула журналистов после переговоров, которые, вероятно, продлятся сегодня до вечера.