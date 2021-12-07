Переговоры Белого дома с Кремлем: Европа выражает Украине поддержку, а России – готовность к санкциям

Согласованного пакета ограничительных мер в европейских странах все еще нет.

В ожидании результатов переговоров Белого дома с Кремлем Европа выражает Украине общую поддержку, а России готовность к дальнейшим санкциям.

О том, что ждет режим Путина в случае, если российские войска пересекут границу – 7 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, свежие спутниковые снимки демонстрируют скопление войск вблизи украинской границы. Еще до начала разговора Байдена и Путина, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Россию: более жесткие санкции, если они пересекут границу – неизбежны. Накануне американский президент сверил часы с Евросоюзом и Великобританией.

"Наш премьер имел разговор с президентом Байденом и лидерами Франции, Германии и Италии, чтобы президент Путин получил от нас общий месседж. Любое военное вторжение России в Украину станет стратегической ошибкой. Российское правительство должно ожидать заметных стратегических последствий. За вторжение придется заплатить катастрофическую цену", — отметила заместитель министра иностранных дел Британии Вики Форд.

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Для Олафа Шольца, которого еще даже не утвердили канцлером Германии – потенциальная российская агрессия подлинное испытание. Ведь именно для немцев "Северный поток 2", газопровод, который Россия построила в Европу в обход Украины и теперь, пока напрасно, пытается запустить — важный экономический проект. Даже Меркель разделяла защиту украинского суверенитета и интересы крупных немецких компаний. Вероятнее всего, "Северный поток 2" — одна из карт разговора между Вашингтоном и Москвой.

"Мы будем все делать для того, чтобы снова заработал Нормандский формат. Как и другие наши партнеры в Европе и Штатах мы очень обеспокоены передвижением войск у границы, поэтому должно стать абсолютно ясно: угрозы Украине — неприемлемы", — отметил он.

Путину нужно дать решительный сигнал, в то же время считают страны Балтии. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринквичс выразил общее мнение всего западного мира: совершенно невозможно понять, скопление войск на границе - это просто проверка решимости НАТО или настоящий план напасть на Украину.

Российское вторжение в Украину будет иметь катастрофические последствия для Европы

"Мы должны подготовить очень сильный политический и экономический пакет санкций. Я бы не исключал и мер против "Северного Потока-2", и отключения от SWIFT. И Россия должна заранее понимать, какую цену заплатит. А во-вторых, НАТО должно нарастить присутствие на так называемом восточном фланге, просто чтобы Россия поняла, что угрозы Украине означают больше войск, больше военных возможностей в балтийских странах, в Польше, Болгарии, Румынии", — подчеркнул он.

Подготовить дополнительные санкции против Кремля сегодня попросили правительство и на срочном заседании парламента Чехии. А это значит, что согласованного пакета ограничительных мер у европейских стран – все еще нет.

Напомним:

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российское вторжение в Украину будет иметь катастрофические последствия для Европы. По его оценкам, в случае вторжения от 4-х до 5-ти миллионов украинцев, возможно, будут нуждаться в убежище в Европе. Резников предупредил, что "российские парни вернутся в гробах", если Кремль отправит их захватывать наше государство. Министр также обратил внимание, что Украина является основным поставщиком продовольствия в Европу и Африку, экспорт которого в случае расширения агрессии будет прерван.

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