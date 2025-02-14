Переговоры без Украины: чем Путин может дожать Трампа и сколько выдержим наедине с врагом

Вопрос прекращения войны, которую Россия развязала против Украины, может рассматриваться без украинцев. Об этом все чаще заявляют разные западные эксперты. Мол, судьбу этой войны будут решать американский президент Трамп и российский диктатор Путин, а к переговорам якобы не будут приобщать не только Украину, но и Европу.

ТСН.ua выяснял, насколько является вероятным такое развитие событий. И что будет, если Украина и Европа не согласятся с таким сценарием и будут блокировать проведение переговоров. Чем это может закончиться для нашей страны и могут ли американские союзники оставить нас один на один с Россией.

Переговоры на двоих

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что проведение переговоров по прекращению боевых действий в Украине в формате – Трамп-Путин теоретически возможно.

"Действительно ли может быть такой формат переговоров – Трамп и Путин? Да, может. Все ли развивается именно в этом направлении? Нет, не развивается. Потому что несмотря на все дерзкие действия и заявления Трампа, у него еще есть весомое окружение. Конечно, оно работает преимущественно на нового президента, и это заметно, но проигнорировать другие политсилы в США,Трампу будет не просто. В США частично подавлено после выборов демократическое крыло, а также есть часть республиканцев, которые не во всем поддерживают нового президента. Поэтому к их мнению Трамп будет вынужден прислушиваться", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

На переговоры с Европой или без?

Генерал-лейтенант добавляет, что Европу вряд ли оставят в стороне от переговорного процесса.

"Американский лидер, напротив, намекает, мол, именно Европа должна решать судьбу войны в Украине, а США будут только стоять, мягко говоря, в стороне. Трамп видит себя таким всесильным судьей, который созерцает за ходом войны сверху, где-то там из-за океана, а вопросы прекращения войны якобы должны расхлебывать европейские лидеры. Кстати, именно таким тезисом сейчас оперируют и представители команды президента США. Но в переговорном процессе по прекращению боевых действий в Украине обойтись без европейцев не получится, потому что они готовы и дальше помогать Украине и постепенно улучшают ситуацию с военной помощью", – отмечает Игорь Романенко.

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Европа живет в иллюзии мира

Эксперт соглашается, что европейцы сейчас точно не смогут полностью покрывать процент военной помощи, который США предоставляют Украине.

"Европа по своим потенциальным возможностям не может заменить американскую помощь. Хотя, за три года войны, они значительно продвинулись вперед в этих вопросах, особенно, в укреплении собственной безопасности. Но, к сожалению, это происходит слишком медленно. Европейцы берегут военные ресурсы для себя и очень медленно наращивают новые, например, Италия даже 2% не набрала. Возможно, европейцы считают, что у них еще слишком много времени для этого. К сожалению, у Украины этого времени нет совсем, потому что у нас ежедневно гибнут люди и мы теряем территории, а в Европе тем временем все хорошо, как у той "прекрасной маркизы" из известной песни. Поэтому и идет борьба за эти позиции", – подчеркивает Игорь Романенко.

Путин все готовит к 9 мая

Он добавляет, что путь к возможным переговорам имеет свои этапы. Пройден этап телефонных разговоров и процесс продвигается дальше. Теперь следует ожидать конкретных встреч и наработок по пунктам предстоящих переговоров.

"По моему мнению, переговоры без Украины невозможны. Они бесспорно будут тяжелыми и очень принципиальными для нас. Поэтому сейчас продолжается работа, как говорится, без лишних ушей. Хотя следует отметить, что Путин и здесь подыгрывает американцам. Российский диктатор всячески намекает Трампу, что уже выбрал дату возможного прекращения боевых действий в Украине – сакральное для него 9 мая. Это подтверждает и то, что китайский лидер Си Цзиньпин согласился в этот день навестить Москву, чтобы совместно отпраздновать. Кстати, Китай тоже хочет отметиться в этой геополитической игре. Хотя до этого в "игре" прямого участия не принимал, но участником стремится стать. Как будет разворачиваться все на самом деле – увидим", – отмечает военный эксперт.

Переговоры по прекращению боевых действий без Украины невозможны/Коллаж ТСН.ua

Оставят ли Украину наедине с агрессором?

ТСН.ua поинтересовался у эксперта, если случится так, что Украина останется без военной помощи партнеров, то сколько хватит у нас сил, чтобы самостоятельно бороться с агрессором.

"Помощь, которую мы получили от США после паузы на полгода, поступает. Западные аналитики отмечают, что этого нам хватит на полгода. А потом ситуация может ухудшаться. Но, по моему мнению, Трамп на текущее время не решится на полный отказ в военной помощи Украине, конечно, если Путин его окончательно не дожмет. Ведь российский диктатор – старый борец, а Трамп более эмоционален, со слишком бизнес-подходом ко всем вопросам", – отмечает Игорь Романенко.

Эксперт напоминает об опыте прошлой каденции Трампа на посту президента, когда он не смог сотрудничать как с Си Цзиньпином, так и в отношениях с Путиным.

"Тогда Трамп откровенно проиграл в обоих этих случаях. Поэтому будем надеяться, что он сделает соответствующие выводы, а его окружение будет ему помогать, чтобы ситуация в вопросах мировой безопасности в конце концов изменилась к лучшему. А этого можно достичь только благодаря мощной помощи Украине, с четкими проукраинскими позициями, а не чрезмерным восхищением Путиным, мол, какой он великий, могучий и гуманитарный", – добавляет Игорь Романенко.

Когда может закончиться война

По мнению военного эксперта, несмотря на все заявления наших союзников или врагов, Украина должна продемонстрировать, что не будет отступать куда-то в сторону от своих позиций и призывать к этому партнеров, совместно добиваться поставленных целей.

"Цель — это остановка ведения боевых действий на текущее время. Не подписание мира, подчеркиваю, потому что мир наступит для Украины только тогда, когда мы вернемся на границы 1991 года, вернем захваченные врагом земли и людей. А это очень долгий и сложный путь. А пока мы должны бороться за это, используя все дипломатические и военно-политические рычаги. Конечно, теоретически можно предположить, что какие-то документы будут подписаны под большим давлением агрессора и союзниками во главе с американцами. В истории человечества уже были подобные случаи, но к таким "документам" относились только с осуждением", – отмечает военный эксперт.

Ядерное оружие и горький опыт Украины

По словам Игоря Романенко, наши партнеры и противники должны усвоить, что Украина будет делать все, чтобы стать членами НАТО. А также будет работать над тем, чтобы у нас было собственное адекватное оружие, возможно, даже и ядерное.

"Мы над этим будем работать независимо от посылов и намерений Путина и даже несмотря на недовольство союзников. Украинцы, к сожалению, имеют достаточно много горького опыта по невыполнению договоренностей. К примеру, когда РФ и США выходили из программ об ограничении использования ракет малой и средней дальности, а нам сказали: нет-нет-нет, это мы "великие", а вы остаетесь в этих программах, вам нужно делать оружие дальностью не более 280 километров. Мы имели горький опыт, когда у нас забрали не только ядерное оружие, но и стратегическую авиацию, которой Путин сейчас бьет по Украине. Все это произошло с молчаливого согласия союзников. Сейчас они стыдятся знаменитого Будапештского меморандума, а может, кстати, и вовсе не стесняются, только Билл Клинтон пускает скупую слезу", – говорит Игорь Романенко.

Мир на условиях Путина

Некоторые эксперты говорят, что телефонные разговоры между Трампом и Путиным свидетельствуют о слабости последнего. В то же время он продолжает воздушный террор мирных украинских городов, а еще давит с наступлением на востоке Украины. ТСН.ua поинтересовался у эксперта, действительно ли Россия сейчас столь мощна в военном плане и хочет ли Путин этих переговоров.

"Россия имеет ресурсы для ведения войны. Сейчас Путин заинтересован в мире, но исключительно на его условиях. Вот вам и вся разница. Есть четыре стороны – Украина, Россия, США и Европа. Есть еще пятая сторона, желающая присоединиться – Китай с пророссийской позицией. Китай, кстати, вовсе не стремится решать какие-то вопросы, а просто хочет, чтобы его великого не забыли. Сейчас идет борьба – у кого, какие взгляды и кто и как из всех участников способен их реализовать. Кстати, существует такая теория о справедливых и несправедливых войнах, так вот, сильная морально-политическая позиция должна быть именно у Украины в борьбе за справедливое решение и выход на позиции перемирия. А за настоящий мир, мы еще будем бороться дальше", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал о переговорах Трампа с Путиным: стало известно о трех сценариях окончания войны.

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