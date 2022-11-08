"Переговоры были бы серьезной ошибкой": бывший посол Америки в Украине о разговорах Салливана с РФ

Недавно стало известно, что Джейк Салливан общался с советником Путина по внешней политике.

Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми. Он подчеркнул, что "в интересах США" поддерживать контакт с Кремлем, но американские чиновники "четко понимают, с кем имеют дело".

Бывший посол США в Украине и старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Гербст рассказал ТСН.ua, что возможные переговоры США и России – это серьезная ошибка, и нужно не забывать, что Москва – агрессор, а Украина нуждается в еще большем вооружении.

"Если Джейк Салливан на самом деле побудил Украину просигнализировать о своей готовности к переговорам, это было бы серьезной ошибкой США. Москва – это агрессор. Она хочет удержать (уже захваченную – ред.) украинскую землю. Она репрессирует украинцев на удерживаемых землях. Украина получает хорошие достижения в возвращении назад своей территории. Лучшая политика для США – это присылать Украине все оружие, которое ей необходимо, чтобы это сделать. Как минимум – чтобы перерезать московский наземный мост в Крым, нам не нужно убеждать Украину посылать сигналы о своей готовности к переговорам. Делая так, это лишь поощряет Путина продолжать его агрессию в Украине", — подчеркнул Джон Гербст.

Переговоры Салливана с Россией

Главный советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев проводил конфиденциальные переговоры с главными помощниками диктатора Владимира Путина, в том числе с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым.

Американские аналитики говорят, что Россия может оказывать влияние на граждан США.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США оставляют за собой право говорить с высшим руководством России по вопросам "уменьшения рисков взаимоотношений между этими странами".

Она также подчеркнула, что администрация президента США не ведет непубличных переговоров с Россией по Украине, а обсуждает только те вопросы, которые касаются конкретно двусторонних отношений.

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