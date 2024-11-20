Переговоры и ядерный шантаж: может ли Трамп заключить большую сделку с Путиным по Украине

Не успели в Вашингтоне публично подтвердить предоставление Украине разрешения бить американскими дальнобойными ATACMS по территории РФ, как в Кремле снова прибегли к ядерному шантажу.

Во вторник, 19 ноября, как раз на 1000-й день от начала полномасштабного вторжения, Путин утвердил изменения в российскую ядерную доктрину, которые анонсировал еще в сентябре. Кремлевская пропаганда мгновенно распространила соответствующий указ, по которому что-либо, что едет или летит в сторону РФ и Беларуси может спровоцировать ответный ядерный удар как по Украине, так и по членам НАТО. А спикер кремлевского "фюрера" Песков добавил, что это касается и западных дальнобойных ракет.

На Западе на очередную ядерную истерику Путина отреагировали достаточно спокойно. В Пентагоне заявили, что не видят признаков подготовки России к ядерному удару. Тем более, что Россия не проводила испытания ядерного оружия уже более трех десятилетий. В МИД Франции изменения в российскую ядерную доктрину назвали лишь "риторикой", добавив, что "они не запуганы".

К тому же в ночь на 19 ноября, еще до публикации указа Путина об изменении российской ядерной доктрины, Украина впервые ударила ATACMS по артиллерийским составам в Брянской области. Хотя, как сообщала The New York Times, Джо Байден дал разрешение бить только вроде бы по целям на Курщине, куда Россия опрокинула северокорейских солдат. По информации Reuters, из восьми выпущенных по составам на Брянщине ракет Россия смогла перехватить лишь две. Поэтому, возможно, в том числе и объясняется истерика Кремля. А в среду, 20 ноября, стало также известно о первом применении Украиной Storm Shadow по целям в России.

Но разрешение на удары западными дальнобойными ракетами по территории РФ вряд ли кардинально изменит ситуацию в поле боя. Да и публичное изменение ядерной доктрины РФ – это, скорее, повышение Путиным ставок накануне инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Наверное, в Кремле считают, что ядерный шантаж сработает и на Трампа так же, как он ограничивал Байдена и его команду от предоставления Украине большего количества помощи, давая России захватывать все больше украинских территорий.

Как в команде Трампа восприняли предоставление Байденом разрешения ВСУ на удары западными дальнобойными ракетами по целям на территории РФ? Что западная пресса пишет о возможных переговорах по окончании войны уже в 2025 году? Возможно ли большое соглашение между Трампом и Путиным? Читайте на сайте ТСН.ua.

"Приглашение" к переговорам: что Байден оставит Трампу

Утром в среду, 20 ноября, посольство США в Украине сообщило о получении "конкретной информации" о возможной массированной российской воздушной атаке в этот день, поэтому из соображений безопасности посольство было закрыто. Незадолго после этого перестали работать и посольства Испании, Италии, Греции и Венгрии. А посольство Казахстана призвало своих граждан "оставить территории, приближенные к местам. активных боевых действий или оставить Украину".

Западными медиа сразу же прокатилась волна паники. и ракеты Х-101 и для обстрела у россиян готова авиация и корабли Однако позже, когда соцсетями начала распространяться информация о риске запуска россиянами баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж" (предназначена для доставки ядерных зарядов), отреагировало ГУР Минобороны, ибо враг от их имени распространил фейки об угрозе " удара.

"Данное сообщение — фейк, оно содержит типичные для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам устрашения и психологического давления на общество", — заявили в украинской разведке.

Действительно, это похоже на масштабную информационно-психологическую спецоперацию России.

С одной стороны, Путин спешно публикует изменения в ядерную доктрину РФ сразу после предоставления Джо Байденом разрешения использовать западные дальнобойные ракеты (The Times сообщила, что разрешение распространяется и на содержащие американские составляющие французско-британские Storm Shadow и SCALP) для ударов по российской территории. .А потом в Кремле еще и добавили, что специальная "горячая линия" для разрядки кризисов между Вашингтоном и Москвой, созданная еще в 1963 году после Карибского кризиса, когда мир был на грани ядерной войны, пока не используется.

С другой стороны, в среду, 20 ноября, ряд западных СМИ написали о готовности Путина заморозить войну, подготовке переговоров Трампа и Путина, а также собственно об окончании войны уже в 2025 году. Это может свидетельствовать, что Кремль таким образом посылает определенные сигналы Западу., преимущественно США, приглашая Трампа к переговорам в заранее очерченной рамке условий.

Ведь, если The Economist и Bloomberg просто рассуждают о предстоящих переговорах Трампа и Путина по Украине и возможности заморозки войны уже в следующем году, то Reuters, со ссылкой на пять источников в высоком российском руководстве, сообщил о готовности Путина договариваться о прекращении огня.

"Кремль может согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта. Возможны переговоры относительно точного разделения четырех восточных украинских областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской (которые Путин незаконно записал в конституцию РФ – ред.). Россия также может быть открыта для (обсуждение – ред.) .) выхода из относительно небольших частей территории, которые она контролирует в Харьковской и Николаевской областях, на севере и юге Украины", — говорится в статье Reuters. Российские источники агентства также упомянули об отказе Украины от вступления в НАТО, согласии на ограничение численности ВСУ и расширение использования русского языка.

Это ничем не отличается от "стамбульских договоренностей", о которых постоянно напоминает Путин, как предпосылка для начала каких-либо переговоров об установлении временного режима прекращения огня или заморозки войны. Ведь сценарий окончания войны ни в Москве, ни в западных столицах не обсуждается как реалистичный. Также Reuters, ссылаясь на пять источников в российском руководстве, отмечает, что решение Джо Байден снять ограничения на удары западным дальнобойным оружием "может усложнить и задержать любую скорую договоренность о прекращении огня, и заставит Россию продолжить воевать" Кстати, агентство в этой статье приводит комментарии таких известных кремлевских пропагандистов, как Дмитрий Саймс. предъявил обвинения в обходе американских санкций и отмывании полученных при этом доходов.

Сильная переговорная позиция: быстро договориться с Путиным не получится

Поэтому, как видим, решение сменить российскую ядерную доктрину, как и сигналы Трампа через западную прессу о готовности договариваться, – это очередной блеф и шантаж Путина Ведь разрешение Джо Байдена на удары западным дальнобойным оружием по целям в глубине территории РФ кардинально не изменит. на поле боя. В США отмечали, что это ответ на вступление. Северная Корея в войну на стороне России К тому же, по сообщениям СМИ, Украина имеет около 50 дальнобойных ATACMS.

Истерика в Кремле поняла Сразу после выборов в США The Telegraph сообщал, что Путин поставил вернуть Курщину под контроль РФ к инаугурации Трампа 20 января 2025 года. Для этого туда перебросили 50 тыс. российских и северокорейских военных. по целям на территории РФ, врагу вряд ли удастся выполнить приказ своего "фюрера" за два месяца. К тому же наши западные партнеры считают, что контроль Украины над Курщиной может стать весомым рычагом влияния на будущих переговорах с Россией.

Хотя Дональд Трамп-младший и иронизировал в соцсетях по решению Байдена снять ограничения на использование Украиной западного дальнобойного оружия, обвиняя его во втягивании в США в Третью мировую (этот лозунг команда Трампа постоянно использовала против демократов во время предвыборной кампании – ред.). -республиканец Томас Месси призвал к импичмента еще действующего президента США, на самом деле это может дать дополнительные козыри Трампа во время предстоящих переговоров с Путиным.

"Трамп-младший и другие члены переходной команды, кажется, не понимают, что решением по ATACMS Байден оказал своему преемнику тактическую услугу. Этот шаг спасает Трампа от необходимости идти на обострение (повышать ставки, усиливая Украину – ред.) позже, давая ему. преимущества, чтобы снова торговаться в следующем году", — отмечает Bloomberg.

После победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября, ТСН.ua уже неоднократно писал, что вряд ли кому-то известно, какой именно стратегии в отношении Украины и России будет придерживаться избранный 47-й президент США. соглашения, нельзя исключать переговоров, а возможно и даже его встречи с Путиным. Однако большое соглашение между США и Россией вряд ли возможно. У Трампа не так много пространства для маневра., но и на международной арене

"Если они (США- ред.) будут сокращать (помощь — ред.), я думаю, мы проигрываем. Конечно, мы все равно останемся и будем бороться. У нас есть производство. Но его недостаточно, чтобы преобладать. Думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить. Если таковым будет американский выбор, то мы будем решать, что нам делать", — заявил недавно президент Зеленский. интервью телеканалу Fox News, являющегося рупором республиканцев.

Действительно, Трамп обещал закончить войну России против Украины за 24 часа еще до своей инаугурации. Как видим, сутки уже давно прошли., значит, оказалось, что договориться все же не так просто. Тем не менее, США ослабят свои позиции в Европе. А трансатлантическая поддержка Трампу еще понадобится.

Напомним, что Трамп обещал ввести 60% пошлины на весь китайский импорт. Это обязательно ударит по американской экономике и ускорит инфляцию. А многие избиратели голосовали за Трампа также из-за недовольства ценами в супермаркетах. бремя от введения пошлин. К тому же сдача Украины России изменит баланс сил безопасности в Европе. Уже сейчас Россия и Северная Корея производят больше артиллерийских боеприпасов чем США и Евросоюз, а флот Китая по количеству кораблей преобладает американский.

Украина же ждет от будущей Администрации Трампа более решительной поддержки и отказа от политики контролируемого управления эскалацией со стороны России, когда США постоянно оглядывались на ядерные угрозы Путина. Ее архитекторами в Администрации Байдена считаются директор ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности даже на днях заявил, что это не США виноваты в искусственной затяжке поставок ВСУ необходимых вооружений, а у Украины проблемы с мобилизацией и человеческим ресурсом.

На это скандальное заявление Джейка Салливана сразу же критически отреагировали многие украинские эксперты. К тому же она не выдерживает никакой критики, потому что у Украины никогда не хватит человеческого ресурса противостоять России, если она будет привлекать солдат Северной Кореи (по разным оценкам вскоре их количество на стороне). ВС РФ может увеличиться до 100 тыс.) и, возможно, впоследствии и для других стран, именно из-за слабости Запада. На самом деле у Трампа не так много вариантов.