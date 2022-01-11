Переговоры Кремля и Белого дома: чем закончилась встреча представителей России и США

Переговоры продолжались около восьми часов.

Россия не смогла убедить США не приглашать Украину в НАТО: таков результат многочасовых переговоров между представителями США и России в Женеве накануне. После встречи в американской делегации заявили, что Вашингтон не позволят нарушать политику "открытых дверей Альянса".

О результатах встречи и дальнейших планах — в сюжете ТСН.Ранок за 11 января.

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Переговоры между представителями Соединенных Штатов и России в Женеве продолжались около восьми часов. Однако к общей позиции стороны так и не пришли. В России продолжат требовать, чтобы НАТО предоставило юридические письменные гарантии неразрешения на Восток. В Вашингтоне заявляют, что не будут вмешиваться в решение третьих стран, с кем дружить и с кем идти на партнерство.

Для России важно не допустить расширения НАТО на Восток, а также Москва требует от НАТО вернуться к рубежам 1997 года, то есть убрать всю военную инфраструктуру с восточного фланга Альянса. Перед переговорами в Женеве глава делегации РФ Сергей Рябков дословно сказал: "НАТО нужно забирать манатки и возвращаться в рубежи 1997 года". Впрочем, по его словам, российская сторона так и не увидела у Вашингтона понимания, что эти вопросы следует решать немедленно и именно так, как это устраивает Москву.

Переговоры в Женеве: Россия не смогла убедить США не приглашать Украину в НАТО

Как заявили участники американской делегации, Соединенные Штаты никогда не позволят вмешиваться в решение суверенных стран о партнерстве. Вашингтон готов обсуждать с Россией вопросы размещения ракет в Европе. "Мы не позволим никому свернуть нашу политику "открытых дверей" НАТО, которая всегда была центральной для Альянса. Мы не будем принимать решения ни об Украине без Украины, ни об Европе без Европы, ни о НАТО без НАТО", — заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман.

Уже сегодня она отправляется в Брюссель. Там встретится с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. В среду диалог продолжится в Брюсселе в рамках комиссии Россия-НАТО. Как заявляли россияне в Женеве, этот разговор будет особенно интересным, потому что в таком формате россияне не разговаривали с НАТО с 2019 года. На следующий день разговор продолжится в рамках ОБСЕ. Только после всего переговорного марафона станет ясно, есть ли смысл продолжать разговор дальше.