Переговоры между Россией и США: что ждать от этих встреч в Украине

Сегодня и завтра в Женеве будет настоящее дипломатическое сражение.

Серия переговоров по так называемым "гарантиям безопасности", которые требует Москва от США и НАТО, начинается сегодня. И открывают ее американские дипломаты, сейчас они садятся за стол переговоров с россиянами, требующими, в частности, не брать в Альянс Украину. И заявляют, что уступки не пойдут.

О предпосылках переговоров корреспондентка "Радио свобода" в ЕС Звездная Степаненко для ТСН.

В известной мере судьбоносная для Украины неделя уже начинается. В российской и американской делегациях сейчас в Женеве неформальные ужины — своеобразная сверка часов перед полноценным раундом переговоров между Россией и США, которые намечены в Швейцарии на завтра. А речь пойдет об ультимативных требованиях Москвы, которые она выдвинула Западу.

Россия, на протяжении нескольких месяцев демонстративно собирала войска у украинских границах, хочет гарантий своей безопасности. И видит их, в юридически закрепленном обещании США, сократить военный арсенал в восточной Европе. От НАТО Россия потребовала не расширяться на восток и отдельно в этом контексте вспомнила Украину. Требуя не брать ее в ряды Североатлантического союза.

Обсудить это россияне потребовали сначала с Соединенными Штатами, и, похоже, сегодня и завтра в Женеве будет настоящее дипломатическое сражение. Россияне продолжают ультимативную риторику, и не готовы ни к каким уступкам, заявил сегодня глава их делегации, которого цитируют российские СМИ. И добавил, что сигналами из Брюсселя и Вашингтона разочарован. Оптимизма не излучает и американская сторона, ведущие медиа США пишут, что настроены делегаты реалистично.

Если Россия атакует Украину, Соединенные Штаты ударят непосильными санкциями по секторам российской экономики, критически важным для Кремля, пишет Associated Press. А требования России к НАТО не расширяться на восток – категорически отвергают и в Соединенных Штатах в частности, и в Альянсе в целом. Отмечая, что суверенные страны вправе самостоятельно определяться со своим внешнеполитическим и выбором безопасности.

Ничего об Украине без Украины западные партнеры обещают не решать. И пока завтра в Женеве американские делегаты будут соревноваться в дипломатическом мастерстве с российскими, в столице Евросоюза — Украина будет демонстрировать свое. Позицию Киева глава украинского МИДа завтра озвучит в штаб-квартире НАТО.

Ведь в среду сюда приедут россияне требовать гарантии безопасности уже от Альянса. Где тоже обещают не уступать свой главный принцип, то есть — ведение политики открытых дверей.

Завершится переговорная неделя в Вене на площадке ОБСЕ, и там так называемые гарантии безопасности для России обсудят все причастные стороны – собственно она сама и те, кого эти требования касаются – страны ЕС, НАТО, Украина.