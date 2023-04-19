Переговоры между Украиной и Россией уже этим летом: журналисты раскрыли детали тайных планов Макрона с Китаем

Переговоры между Украиной и Россией попытаются устроить Эммануэль Макрон, о его намерениях узнало агентство «Блумберг». Журналисты пишут, что к реализации плана французский президент хочет привлечь Китай и уже якобы поручил своему внешнеполитическому советнику разработать с китайским дипломатом рамку, возможную основу предстоящих переговоров, отмечает корреспондентка "Радио Свобода" в Брюсселе Зоряна Степаненко для ТСН.

Союзники Франции в курсе любой ее инициативы, этому журналистов "Блумберг" заверили в офисе Эммануэля Макрона, однако публично его намерения, о которых узнало издание, в европейских столицах не комментировали. Планы внешнеполитического советника президента Франции поговорить с ведущим дипломатом Китая подтвердили.

А в МИДе Китая заявили, что не знают об источнике информации, а проверить ее правдивость – сложно. "Блумберг" ссылается на анонимных собеседников, знакомых с планами президента Франции, утверждают, что французская стратегия, если все пойдет по плану, предусматривает переговоры между Украиной и Россией уже этим летом. Но они будут зависеть, по мнению источников, от нескольких условий. В частности – результата украинского контрнаступления.

В Кремле утверждают, что не в курсе планов французского президента, но готовы рассматривать только мирные идеи, которые учитывают интересы Москвы. В Киеве сообщения, распространенные авторитетным изданием, пока не комментировали. В Брюсселе тоже, но о Китае в целом топ-чиновники ЕС накануне говорили – на слушаниях в Европарламенте, посвященным отношениям объединения с КНР. Топ-дипломат объединения отметил, что во многом их определят роль Пекина в войне России и Украины. “Мы должны избежать новой Холодной войны между Западом и Дальним Востоком. Наши отношения с Китаем не могут развиваться нормально, если Китай не использует свое влияние на Россию, чтобы убедить ее вывести войска из Украины и завершить эту войну», – говорит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Любой нейтралитет, не различающий агрессора и жертву, – все равно, что стать на сторону агрессора, – отмечал Жозеп Боррель. Китай так и не осудил войну России против Украины. Разногласия в общем подходе ЕС к отношениям с ним есть, признал глава европейской дипломатии. Природа этого, добавил, ясна, ведь интересы стран-членов отличаются. Но если, заметил, нужна согласованная стратегия ЕС по отношению к Китаю, который накануне в Страсбурге называли растущей суперсилой, нужно, чтобы каждый действовал в соответствии с договорами и своими ролями и обязательствами.

Читайте также:

Танец батюшки в рясе взорвал TikTok, и священником оказался байкер Ашот: забавные подробности истории

Посевная среди снарядов: николаевские отчаянные фермеры делают "невозможное"

Пограничники установили рекорд и призывают их превзойти, потому что так может каждый: о каком достижении идет речь