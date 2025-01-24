Переговоры о конце войны: угрозы Трампа, заявления Кремля и позиция Зеленского

Некоторые эксперты считают, что санкционное давление на РФ со стороны Трампа может стать ключом к миру, в то время как другие сомневаются в эффективности этого подхода.

Переговоры о завершении войны в Украине снова оказались в центре международного внимания после ряда громких заявлений со стороны президента США Дональда Трампа с угрозами в адрес России. Параллельно Кремль демонстрирует осторожную готовность к диалогу с Вашингтоном, однако не скрывает скепсиса по поводу реалистичности планов быстрого урегулирования. В то же время Украина озвучила свою позицию и предостережение по поводу переговоров с Москвой.

Все о возможности переговоров с Россией об окончании войны против Украины читайте на ТСН.ua.

Заявления Трампа о переговорах с Путиным и ультиматум для России

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что Украина готова договариваться об окончании войны. Теперь, по его словам, нужно спросить у России о ее готовности.

Американский лидер также сказал, что хочет встретиться с российским президентом.

"Я хочу вскоре встретиться с президентом Путиным. Это касается не только экономики, а это вопрос миллионов жизней. Погибают замечательные молодые люди... Погибают на поле боя от пуль. Как я неоднократно говорил, Украина – это равнинная страна. Там негде спрятаться, поэтому единственное, что останавливает вражеские пули – человеческое тело", – высказался Трамп.

В то же время он возложил часть ответственности за начало полномасштабной войны на Зеленского:

"Он не должен был допустить этой войны. Зеленский – не ангел. Зеленский боролся с гораздо большей силой, гораздо большей, гораздо более мощной. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить соглашение. Я бы мог заключить соглашение легко. А Зеленский решил воевать", – заявил Трамп.

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Президент США в интервью Fox News пригрозил России в случае ее несогласия быстро закончить войну:

"США введут самые сильные санкции и тарифы против РФ, если она не согласится завершить войну быстро".

В то же время Трамп отметил, что это нежелательное развитие событий, и сказал, что "любит россиян, они отличные люди".

Готов ли договариваться Путин?

The Washington Post пишет – в Москве ожидают, что Трамп в ближайшие дни свяжется с Путиным. В России надеются, что запланированный телефонный разговор откроет возможности для диалога, однако компромисс по Украине остается маловероятным.

После угроз Трампа санкциями и тарифами замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва видит возможность договориться с новой американской администрацией. В то же время, он сказал, что войну в Украине невозможно завершить за 100 дней без реалистичной позиции со стороны США.

"Я хотел бы сначала понять, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию. Если на основе сигналов, которые мы слышим в последние дни, то это не получится ни за 100 дней, ни за больше", — заявил Рябков.

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия учитывает заявления Трампа, в том числе по поводу переговоров Вашингтона и Москвы, и готова к серьезному диалогу. Впрочем, по словам чиновника, РФ пока не получала от США конкретных сигналов по организации телефонного разговора между Путиным и Трампом.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил 24 января, что Путин готов встретиться с Трампом. Москва якобы ждет "сигналов" от Вашингтона. Песков утверждает, что Россия выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению. Впрочем, акцентировал спикер, "надо учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона".

"Россия по-прежнему говорила о заинтересованности в диалоге в сфере контроля за вооружением. В переговорах по ядерному разоружению "мяч на стороне" США, хотя время во многом потеряно", – высказался Песков.

Позиция Зеленского по переговорам с Россией

Находясь в Давосе, Зеленский отреагировал на планы президента Трампа контактировать с Путиным по поводу войны. Глава государства подчеркнул – очень правильно, чтобы Украина была в приоритете, ведь "мы являемся жертвами, оккупант – Путин. И мы не начали войну".

Президент Украины надеется, что Трамп поможет закончить войну. В то же время Зеленский акцентировал, что Путин не хочет ее прекращать, поэтому американскому лидеру будет тяжело.

"Поскольку мы хотим закончить войну, и президент Трамп также говорит, что он очень хочет, я верю, что он нам поможет с этим. Но мы все должны понимать – Путин не хочет заканчивать войну. И он никогда не хотел. И поэтому нам так сложно, и поэтому будет непросто союзникам и очень непросто президенту Трампу", – объяснил глава государства.

Зеленский также настаивает на том, что справедливым условием для возможности начать переговоры о завершении войны является отход российских войск на линии столкновения, которые существовали до начала полномасштабного вторжения.

"Переговоры (с РФ – ред.) могут быть справедливыми и несправедливыми. Вопрос, с кем в это время будет Украина. Если она будет не сама, то Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливыми. А справедливыми – это гарантии, что враг вернется как минимум к линии полномасштабного вторжения. И это была бы справедливая возможность начать диалог. Но может быть по-разному", – сказал президент.

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Он добавил, что эта справедливость зависит от новой администрации Трампа, Евросоюза, стран Глобального Юга. Зеленский подчеркнул, что без долгосрочных гарантий безопасности со стороны западных партнеров для Украины Путин использует прекращение огня в качестве возможности перевооружиться, прежде чем начать новое наступление.

Отвечая на вопрос журналистов издания Bloomberg, готова ли Украина вести переговоры с РФ об окончании войны, президент ответил:

"Если будет справедливое соглашение, если президент Трамп сможет гарантировать нам эту сильную и необратимую безопасность, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатично закончить эту войну".

На эти заявления Зеленского отреагировал Путин. По его словам, серьезно вести переговоры между Россией и Украиной в условиях "запретного декрета" Зеленского вряд ли возможно. Диктатор также сказал, что Киев с удовольствием "хомячит за обе щеки" сотни миллиардов долларов от спонсоров, но не спешит отменять решение о запрете переговоров с Россией.

Заставит ли Трамп Путина закончить войну: оценка СМИ и экспертов

Западные СМИ и эксперты разделились в своих оценках того, удастся ли руководителю Белого дома принудить хозяина Кремля к прекращению войны, в том числе путем санкционного давления.

Так, авторы публикации в издании Time считают, что Трамп имеет реальные рычаги влияния на Путина, которые могут заставить его закончить войну. В случае применения жестких санкций российскому диктатору придется умолять о мирном соглашении до конца года, ведь у страны-агрессора недопустимый бюджетный дефицит для финансирования своей военной машины, уже достигший десятков миллиардов. Однако кризис может наступить и раньше, если будут введены более суровые санкции.

"Если президент Трамп с помощью экономических санкций перекроет кран нефтяных сверхприбылей Путина, Путину придется умолять о соглашении до конца года – иначе у него закончатся деньги", – говорится в статье.

В то же время, журналисты Associated Press считают, что угрозы со стороны президента США в адрес России новыми санкциями и поднятием тарифов не имеют особого смысла. Там объяснили, что российский экспорт в США сейчас настолько мал, что его окончательное прекращение не станет для Москвы болезненным ударом.

"Несмотря на тон заявления (Трампа – ред.), вряд ли этот рычаг может серьезно испугать Путина", – говорится в статье.

По информации Wall Street Journal, Кремль не поразила угроза Трампа ввести новые санкции против России в случае несогласия заключить мирное соглашение с Украиной. По оценкам аналитиков, такие угрозы могут сыграть на руку Москве, предоставляя Путину возможность использовать любое прекращение огня для закрепления своих территориальных достижений и восстановления военных ресурсов.

Авторы материала обратили внимание на то, что Россия уже находится под жестким международным санкционным давлением и имеет ограниченный объем торговли с США.

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Эксперты считают, что ультиматум Трампа может являться попыткой усилить позиции его администрации среди критиков России. В то же время значительно важнее его публичное предложение стать посредником в мирных переговорах.

Военный обозреватель Василий Пехньо выразил убеждение, что реальное влияние на российскую экономику, а соответственно возможность дальше вести войну, будет иметь падение мировых цен на энергоносители.

"Для России не так страшны какие-то таможенные обременения со стороны США на товары российского импорта, о которых говорил Дональд Трамп, как энергоносители. Удешевление энергоносителей для американцев прямо пропорционально отразится на экономике РФ. Поскольку если в США произойдет удешевление энергоносителей, то и во всем мире будет такой процесс", – объяснил обозреватель.

Кроме угроз санкциями, аналитики оценили заявления Трампа о завершении войны в течение 100 дней. Так, Пехньо считает, что такая идея американского лидера кажется "подарком" для Путина.

"Это выглядит как подарок для Путина. Мол, вот тебе 100 дней, чтобы ты выгнал украинцев из Курской области и полностью оккупировал Донетчину. Когда впервые прозвучала история о 100 днях для Кита Келлога, то это реально звучит как отсрочка для Путина. Будто ему дают время на то, чтобы он достиг своих целей, а затем если он дальше будет брыкаться, тогда США уже начнут серьезные вещи делать против РФ", — считает Пехньо.

По мнению британского генерала в отставке Фрэнсиса Ричарда Даннатта, в контексте завершения войны в Украине лучшее, на что можно надеяться на сегодняшний день, это остановка боевых действий на текущих позициях и переговоры. Он убежден, что добровольно российская армия не отступит, ведь Путин продолжает верить в свою победу.

"Я думаю, что это среднесрочные цели. И это все, чего Трамп может добиться от Владимира Путина", – считает британский генерал.

А экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что нормальный процесс, который для России завершится поражением, начнется тогда, когда Трамп поймет, что Путину нужно "дать по морде".

"Против силы действует только сила. Надо сформировать силу для того, чтобы Путину по морде раз дать сильно, чего еще ни разу не было за это время. Путин – гопник, он действует как гопник и все его окружение. А гопник пока не получит, он не остановится. Захочет ли этого Дональд Трамп, мы же не знаем", – сказал Чалый.

Пока что Трамп планирует только санкционное давление. Но, считает дипломат, если действовать быстро, то увеличение добычи нефти и снижение цен на нее может подточить Россию.

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