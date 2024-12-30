Переговоры о конце войны в Украине: что будет с оккупированными территориями

В последние месяцы в Украине и мире все больше политиков обсуждают сценарии окончания войны. В большинстве вариантов первым шагом к прекращению огня на фронте является начало мирных переговоров.

Мирные переговоры между Россией и Украиной все чаще становятся главной темой разговоров. В последнее время в информационном пространстве ежедневно появляются новые заявления, как от западных, так и от украинских лидеров о прекращении войны дипломатическим путем.

Но при каких условиях Украина может сесть за стол переговоров с государством-террористом? Что будет с территориями, которые Россия захватила во время войны? И какие условия для переговоров имеют сами россияне? Все подробности – в эксклюзиве ТСН.UA.

Что будет с временно оккупированными территориями

Пока РФ руководят представители ФСБ, тема возвращения Украине оккупированных Россией территорий никогда не будет обсуждаться на переговорах. Журналист Виталий Портников считает, что Украина останется исключительно на территории, которую удастся вооруженным путем защитить от российской агрессии. Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

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Как отметил журналист, Путин затруднился назвать сроки, за которые его войска собираются восстановить контроль над Курской областью. Равно также непонятно, когда россияне собираются взять под полный контроль все украинские области, которые они объявили вроде бы неотделимой частью РФ и за которые они собираются бороться все последующие годы.

Переговоры с Россией

В последние месяцы в Украине и мире все больше политиков обсуждают сценарии окончания войны. В большинстве вариантов первым шагом к прекращению огня на фронте является начало мирных переговоров.

Россия в последнее время указывает на то, что вроде бы "готова к перемирию", но не уверена в готовности украинской стороны. Министр иностранных дел России Лавров заявил, что в Кремле "не испытывают никаких иллюзий" относительно перспектив легкого урегулирования украинского кризиса (то есть войны, которую ведет Россия в Украине – ред.) в следующем году.

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По его словам, разрешить конфликт можно только тогда, когда интересы РФ и законные интересы всех других стран будут учтены в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе. Также он отметил, что обретение полномочий администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа не будет означать начало переговорного процесса, а лишь будет "неизбежной данностью". Таким образом, чиновник намекал на нежелание Кремля договариваться о мире.

"Перемирие сейчас стало бы путём в никуда, нужны окончательные юридические договоренности", – сказал Лавров.

Следует заметить, ранее в интервью одной из российских пропагандистских программ глава МИД России рассказывал, что РФ вроде бы желает мира, но на своих условиях, и от переговоров "не идет". В частности, РФ требует конкретных предложений. Кроме того, чиновник выдвинул требования для Украины для вероятного достижения мира: в стране "не должно быть ни одного НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск".

Условия Путина

В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о готовности договариваться и подписывать соглашения только с легитимным руководством Украины. С президентом Владимиром Зеленским он будет разговаривать в случае его переизбрания в должность. По его словам, легитимной в Украине сейчас только Верховная Рада и ее председатель.

"У нас нет предварительных условий. Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились в Стамбуле 2022 года и исходя из реалий на поле боя", – заявил Путин.

Печальные последствия мира

Тем временем президент Литвы Гитанс Науседа заявил, что попытки начать переговоры приведут к несправедливому и нестабильному миру. На саммите ЕС в Брюсселе он отметил, что Россия находится в наступательной позиции.

"Россия не демонстрирует никакой воли к переговорам. Думаю, в этой ситуации мы можем делать все от нас зависящее для поддержки Украины, чтобы сделать Украину сильнее. И только после этого продвигаться к столу переговоров".

Обозреватель британского издания The Telegraph Фрэнсис Дирнли отмечает, что последствия вероятных мирных переговоров могут быть печальными. Это произойдет в случае, если РФ может отказаться от них. Или же Путин может притворяться доброй волей, затягивая переговоры, пока идет война, лишь для того, чтобы предложить ужасный компромисс: отдать территории без каких-либо значимых гарантий безопасности, которые Украина или Европа могли бы принять.

В случае "наилучшего сценария", если Россия откажется от серьезных переговоров, то именно Москву, а не Киев, будут воспринимать как главное препятствие на пути к миру, а это может заставить Вашингтон усилить поддержку Украины, укрепив ее позиции на поле боя и потенциально заставив Путина к серьезным переговорам.

Что говорят в Украине?

Многие заявления о переговорах в последнее время раздаются и в Украине. В частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что реальные переговоры о установившемся мире начнутся только тогда, когда в России не хватит ресурсов продолжать войну. В то же время, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готова вести переговоры об окончании войны с Россией только на своих условиях. А заявление Путина о мирных чиновниках прокомментировал так:

"Моя позиция не изменилась. В этой войне агрессором является Российская Федерация, а жертвой является Украина. Исключительно условия Украины как жертвы этой агрессии должны быть теми условиями, на которых мы готовы заключить мир".

В противовес высказываниям этих политиков, громкое заявление сделал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он считает, что Украина готова к переговорам с Россией. Однако, по его словам, для того, чтобы сесть за стол переговоров со страной-агрессоркой, должны быть выполнены определенные условия. В частности: войну в Украине нужно заканчивать в соответствии с нормами международного права. Также, в контексте противодействия РФ следует использовать более жесткую риторику и дипломатические ограничения.

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