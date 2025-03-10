Переговоры о мире: какие заявления раздаются из Вашингтона и о каком плане Киева пишут СМИ

Американская делегация встретится не только с украинскими представителями, но и с российскими.

Переговоры о мире. Уже на этой неделе в Саудовской Аравии американская делегация встретится не только с украинскими представителями, но и российскими. Переговоры проведут по отдельности, сообщает CNN.

Какие заявления перед переговорами раздаются из Вашингтона, о каком плане Киева пишут СМИ, и готов ли Трамп снять паузу с обмена разведывательными данными с нашим государством, корреспондентка ТСН Екатерина Федорченко рассказала подробнее.

Какие заявления раздаются из Вашингтона

На борту президентского самолета Трампа расспрашивают об Украине. Встреча между представителями нашего государства и американской стороной состоится в Саудовской Аравии на этой неделе. И именно эти переговоры, пишет агентство Reuters, США хотят использовать, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.

“Я хочу, чтобы они хотели мира сейчас. Сейчас они не показали этого в той мере, в какой должны показать. По-моему, пока еще не показали, но я думаю, что покажут. И я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней”, – заявил Дональд Трамп.

Что может предложить Киев

Что может предложить Киев? Издание Financial Times сообщает, что украинская делегация будет убеждать американскую в стремлении к миру. Чтобы Вашингтон возобновил поддержку, в том числе и обмен разведданными.

Киев же предложит частичное прекращение огня с Россией – речь пойдет об остановке дальнобойных ударов и боевых действий в Черном море.

Официально – обмен разведывательными данными с Америкой на паузе, и когда она закончится, никаких сроков союзники не называли. Sky News со ссылкой на западных и украинских чиновников пишет: пауза в обмене данными уже помогла российским войскам продвинуться вперед на поле боя.

Готов ли Трамп снять паузу с обмена разведданными

Между тем, NBS News сообщают: Трамп дал понять своим помощникам, что подписания соглашения о полезных ископаемых уже недостаточно, чтобы возобновить обмен разведданными. Американский президент хочет увидеть изменение отношения украинского коллеги к мирным переговорам – вплоть до территориальных уступок России. На камеры Трамп говорит о возможности снять паузу.

На вопрос, рассматривает ли возможность снятия паузы в предоставлении разведывательной информации по Украине, отвечает:

"Ну, мы уже почти завершили. Я имею в виду, что мы действительно почти завершили, и мы хотим сделать все возможное, чтобы заставить Украину серьезно отнестись к тому, чтобы что-нибудь сделать”.

Напомним, Financial Times опубликовало материал о том, что Украина предложит частичное перемирие с Россией – якобы для того, чтобы возобновить обмен разведывательными данными и военную помощь.

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