Переговоры о мире в Украине: что известно о договоренностях между США и РФ

Что известно о переговорах между США и РФ / © ТСН.ua

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Соединенные Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если увидят, что это — недостижимая цель. Такое заявление на пути из Парижа сделал госсекретарь США Марко Рубио. Во французской столице он провел ряд переговоров — как с представителями Украины, так и с европейскими союзниками, и эти встречи в Париже назвали «замечательным, качественным обменом мнениями». В то же время говорил Рубио и с главой российского МИДа.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

От обещаний завершить войну за сутки или даже за сто дней администрация Трампа переходит к предположению, что Соединенные Штаты могут вообще отказаться от усилий достичь мира в Украине. На пути из Парижа госсекретарь США делает громкое заявление — говорит, определить, возможен ли мир, надо в ближайшие дни. И, если это невозможно, двигаться дальше.

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«Если они серьезно настроены на мир, одна сторона или обе, мы хотим помочь. Если же этого не произойдет, то мы просто будем двигаться дальше», — заявил он.

Во французской столице Рубио встречался с представителями Украины и трех европейских государств — Франции, Великобритании и Германии. И это было самым высоким уровнем трансатлантического взаимодействия относительно войнs в Украине после прихода Трампа к власти.

«Я думаю, что вчера у нас были позитивные встречи. Очевидно, что украинцы должны вернуться домой, они обсудят это со своим президентом и мы надеемся услышать ответ от них очень скоро», — заявил Марко Рубио.

Наше государство согласилось на прекращение огня еще 11 марта, после переговоров в Джидде, напоминает главный дипломат Украины Андрей Сибига. Он положительно оценивает переговоры и призывает усилить давление на Россию. Ведь Москва продолжает свой террор — как накануне, пока проходили переговоры, так и сегодня атаками на Харьков, Сумы, Николаев, Днепр, Херсон и другие украинские города.

На фоне встречи в Париже глава американской дипломатии поговорил и с главой российского МИДа Лавровым. Марко Рубио передал, что «президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и уже представили всем сторонам контуры крепкого и продолжительного мира». А вот Лавров в ответ заговорил тезисами российской пропаганды — мол, Москва готова работать с Америкой по устранению «первопричин украинского кризиса».

Сколько еще времени понадобится Вашингтону, чтобы определить, готова ли Россия к прекращению огня? Этот вопрос журналисты задают Трампу в Белом доме. Тот анонсирует ответ Москвы до конца недели.

Вскоре после этой информации от представителя Москвы звучит громкое заявление. Посол страны-агрессора при ООН Небензя называет прекращение огня в Украине «нереалистичным», по крайней мере сейчас.

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