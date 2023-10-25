Переговоры о вступлении в ЕС: как оценивают прогресс Украины в Европе и какие дополнительные условия могут выдвинуть

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам о членстве в Евросоюзе, потому что выполнила рекомендации Еврокомиссии. Источники СМИ в ЕС утверждают, что европейцы положительно оценивают действия Украины на пути к евросообществу.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко специально для ТСН.

Украина выполнила требования, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС

Еврокомиссия сейчас оценивает прогресс Украины, чтобы перейти на более высокий уровень отношений - переговоров о вступлении, которые обычно начинаются после того, как страна становится кандидатом на вступление в ЕС.

Впрочем, Украина, как и Молдова, этот статус получили в необычной форме - его сопровождали семь условий, которые необходимо выполнить, чтобы двигаться дальше. От судебной реформы до борьбы с коррупцией и изменения медиазаконодательства.

Владимир Зеленский, обращаясь накануне к коллегии еврокомиссаров, которым и предстоит вынести вердикт, подробно остановился на каждом пункте. Рассказал, в частности, о сдвигах в отборе судей Конституционного Суда, обязательстве для чиновников подавать электронные декларации и не только.

"Мы сделали немало, и я сказал бы, что намного больше, чем можно было ожидать от государства, подвергшегося полномасштабной агрессии. Украина не обращается за скидками политическими - она демонстрирует необходимый политический темп и мы разделяем, что те или иные решения должны основываться на индивидуальных достижениям стран, стремящихся стать членами ЕС", - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: ТСН

Как далеко продвинулась Украина – Еврокомиссия представит в своем ежегодном отчете. Подробно опишет, насколько страны, стремящиеся стать частью ЕС, справились с тем, чтобы соответствовать экономическим, правовым и другим критериям.

Источники СМИ говорят, что прогресс Украины оценят положительно

И источники "Радио Свобода" в дипломатических кругах Евросоюза, знакомые с подготовкой отчета, и собеседники издания Reuters утверждают, что прогресс Украины оценят положительно.

Однако, предостерегают, могут вспомнить и дополнительные условия. Касаться они будут борьбы со взяточничеством и правами меньшинств. Последний вопрос поднимает, как утверждают неназванные собеседники, Венгрия. В целом же, новости будут для Украины хорошими, и в начале ноября, говорят собеседники "Радио Свобода", их в Киеве - может лично сообщить президент Еврокомиссии, которая накануне положительно отзывалась об усилиях Украины.

"Вы выбираете сторону демократии или автократии. А это вы решаете сами. Именно поэтому хотим послать вам решительный месседж: хотим вас иметь вместе с нами в европейской семье. Меня поражает, что вы можете бороться с полномасштабной агрессией и одновременно - глубоко реформировать Украину. История вам покажет, что вы делаете правильную работу на правильной стороне", - сказала Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Решение о начале переговоров будут приниматься лидерами стран-членов ЕС. Ожидается, что они рассмотрят этот вопрос в декабре на своем очередном саммите. ▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡️ Евроинтеграция Украины! Как в ЕС оценили "домашнюю работу" Украинцев Напомним, Шольц призвал инвестировать в Украину как будущего члена объединения.

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