Переговоры об окончании войны в Украине: что предлагают США и какова позиция Киева

Трамп и Путин / © ТСН.ua

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В Лондоне планировалось проведение переговоров с участием Украины. Вашингтон хочет получить ответ на свои предложения для достижения мира, сделанные на прошлой неделе в Париже. Официально о них не сообщали.

Впрочем, в американские СМИ, в частности в The Wall Street Journal, попала часть американского плана со ссылкой на источники. Вроде бы, главная уступка, которую США требуют от Украины — признать Крым российским. Россия за это — должна прекратить боевые действия.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

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В последний момент встреча на уровне министров МИД в Лондоне отменяется.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента Теми Брюс отсутствие в Лондоне Рубио объяснила накладками в его графике.

Спецпредставитель Келлог на прошлой неделе публично подтверждал — в Лондоне они ожидают от Украины услышать ответы на американские «параметры мирного соглашения». Они стали известны СМИ из источников в администрации Трампа а именно:

Признание оккупированного Крыма российским.

Отказ от вступления в НАТО.

Создание нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС.

От европейцев США ожидают снятия санкций с России.

И утверждает Financial Times, Путин якобы отказался от претензий на территории, которые Кремль не смог оккупировать, но вписал в свою конституцию. Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил: у его посланников в Лондоне есть мандат на обсуждение только одного вопроса — прекращение огня. Он должен стать первым шагом, без которого дальнейшие переговоры не могут начаться.

Давление США на Украину в этих переговорах чрезвычайно, говорится в материале The Washington Post. Мол, свои предложения США называют окончательными, и если Украина их не примет, угрожают выйти из процесса. Единственной же, по сути, предложенной гарантией безопасности является разрешение Киеву сохранить собственную армию. Зная непоколебимую позицию Зеленского по непризнанию оккупированных территорий, американцы готовы сделать это в одностороннем порядке — утверждает The Washington Post.

В Вашингтон уже прибыл премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он поучаствует в весенней сессии Международного валютного фонда. А вот анонсированного президентом Трампом подписания соглашения о полезных ископаемых на этой неделе не будет — сказал накануне Зеленский. И рассказал, что Украина наняла американскую юридическую компанию для работы над соглашением с нашей стороны, другие американские юристы работают в интересах Белого дома. А о том, что Трамп надеялся подписать соглашение на этой неделе, он вообще узнал из средств массовой информации — признался Зеленский.

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