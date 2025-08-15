Переговоры Путина и Трампа: эксперт описал худший сценарий для Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара описал худший сценарий для Украины после встречи Путина и Трампа на Аляске. Он отметил, что после этого США могут прекратить делиться с Украиной разведданными и продавать оружие.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту ТСН Валентине Доброте.

Эксперт объяснил два момента относительно негативного сценария для Украины.

«Трамп, конечно, может сказать, что он умывает руки, но он не может избавиться от фактора Украины. Худшее, что для нас может быть, это прекращение помощи в виде предоставления разведывательных данных. К сожалению, сейчас наши европейские партнеры не способны заместить эту такую роль, поскольку не имеют таких возможностей, как спутники, другие виды разведки и так далее. Второй момент, он может прибегнуть к тому, чтобы фактически ограничить или прекратить эту схему, когда европейцы для нас покупают оружие у американцев», — говорит Александр Хара.

Напомним, по информации Белого дома, встреча Трампа с Путиным начнется в 22:00 по киевскому времени.