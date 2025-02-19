Переговоры России и США: что требуют от Украины и реакция Зеленского

Украина не согласится на ультимативные требования Кремля так же, как не сделала этого перед началом полномасштабного вторжения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский и раскритиковал вчерашние переговоры в Саудовской Аравии. Он настаивает: участие в них обязательно должны принимать ЕС, Великобритания и Турция. Зеленский должен был лететь в Саудовскую Аравию, тем не менее свой визит отменил. Ждет представителей США в Киеве. Встреча делегаций из США и России стала первой после начала полномасштабного вторжения. На ней Россия ожидаемо выставила список требований, в частности полный отказ от вступления Украины в НАТО, а также высказалась против любого миротворческого европейского контингента.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

Что известно о переговорах США и РФ

За столом — друг против друга американские и российские переговорщики. В центре — представители Саудовской Аравии. От Соединенных Штатов — госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. От России — глава МИД Сергей Лавров, экс-посол в США и советник Путина по иностранным вопросам Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев — гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, финансист, которого взяли для перезапуска экономических отношений. Встреча длится около 4 с половиной часов. И ее они называют не началом переговоров о перемирии в Украине, а первичным контактом и подготовкой будущей встречи между Трампом и Путиным, которую так и не согласовали окончательно. Договорились возобновить дипломатические связи, создать переговорные группы для урегулирования ситуации в Украине и снять "раздражители, которые мешают нынешним двусторонним отношениям". Госсекретарь Марко Рубио убеждает, что они стремятся добиться долговременного мира, и намекнул, что для этого может понадобиться снятие санкций от европейских партнеров.

Переговоры / Фото: Associated Press

"Трамп хочет, чтобы это закончилось стабильно и надолго, а не привело к новому конфликту через 2-3 года. Для того, чтобы положить конец любому конфликту, все стороны должны пойти на уступки. Мы не будем определять наперед, что именно это будет. Мы точно не будем обсуждать это сегодня или на пресс-конференции, если на то пошло. Но есть и другие стороны, которые ввели санкции. Европейскому союзу в какой-то момент придется сесть за стол переговоров, потому что они также имеют санкции, которые были введены", — говорит Марко Рубио.

Чего хотят от Украины

Корреспондентка Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на собственные источники сообщает — на переговорах речь шла о предварительном трехэтапном плане завершения войны, который состоит из прекращения огня, проведения выборов и только тогда подписания окончательного соглашения. Позже становится известно, что частью будущих переговоров могут быть и выборы в Украине, но не сейчас.

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии / Фото: Getty Images

Ряд экспертов утверждают, что таким образом Путин рассчитывает получить при власти в Украине более покладистого президента или вообще марионеточного. Впрочем, официально российская сторона наличие такого трехэтапного плана отрицает. А публично глава МИД Сергей Лавров выдвигает целый список требований: Украину не должны брать в НАТО и партнеры вообще должны отказаться от обещаний, которые давали на Бухарестском саммите 2008 года. А еще они категорически против идеи размещения европейского миротворческого контингента в Украине.

"Расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом является прямой угрозой интересам Российской Федерации, прямой угрозой нашему суверенитету. Мы сегодня объяснили, что появление вооруженных сил тех же стран НАТО, но под фальшивым флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами ничего в этом вопросе не меняет", — заявил Лавров.

Лавров также сообщил, что американская сторона в ходе переговоров предлагала наложить мораторий на удары по энергообъектам, и тут же в традиционной манере соврал, что Россия никогда не целилась по критической инфраструктуре Украины.

Реакция Украины

Все, что происходит в Саудовской Аравии, украинский президент Владимир Зеленский комментирует из Турции, где находится с официальным визитом. И напоминает — Украина никогда не признавала и не будет признавать результатов переговоров за ее спиной. И не шла на капитуляцию даже в самые тяжелые первые дни полномасштабной войны.

"Россия поставила ультиматум в этот момент — уменьшение численности Вооруженных сил Украины, признание оккупированных территорий Украины территориями России. Хотели поставить руководство государства пророссийское, чтобы оно полностью было в вертикали Путина, и у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры и они с таким же настроем происходят, но они происходят между представителями России и Соединенных Штатов. Опять об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас на это пойдем?" — сказал Владимир Зеленский.

В Анкаре украинская делегация обсуждала вовлеченность турецкой стороны к гарантиям безопасности по завершению боевых действий. Турецкий президент Эрдоган на фоне нынешних встреч предлагает именно свою страну как площадку для будущих переговоров, а себя как медиатора, и в очередной раз подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины. После Турции Зеленский должен был отправиться с визитом в Саудовскую Аравию, но на фоне скандальных новостей поездку перенес на март. По словам украинского президента, наша делегация возвращается в Киев. В украинскую столицу из Брюсселя отправился и спецпредставитель США Кит Келлог, которого не было на нынешних переговорах в Саудовской Аравии.

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