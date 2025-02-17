Переговоры России и США об окончании войны в Украине: что известно

Переговоры между делегациями Соединенных Штатов и России состоятся во вторник в Саудовой Аравии. День переговоров подтверждают источники американского телеканала CNN. То, что американские чиновники уже улетели в Эр-Рияд, сказал спецпредставитель США Стив Виткофф. Украинских представителей там не будет, потому что на первой встрече они хотят выяснить серьезность намерений России, сказал накануне Госсекретарь США Марко Рубио. Агентство Bloomberg утверждает - личную встречу Трампа и Путина в той же Саудовской Аравии должны подготовить к концу февраля.

Об этом говорится в материале собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко

Госсекретарь Рубио, советник по нацбезопасности Уолц и спецпредставитель Уиткофф отправились в Саудовскую Аравию на переговоры с россиянами. По информации источников CNN, встреча состоится во вторник.

Представителей Украины за столом переговоров не будет, но только на этот раз, потому что, мол, они с начала сами хотят понять, насколько серозными являются намерения Москвы. На следующие раунды, если они будут, обещают позвать и Украину, и Европейский Союз.

"Конечно, если дойдет до момента, когда это будут реальные переговоры, а это пока не так - если это произойдет, Украина должна быть привлечена. Потому что это на нее напали. И европейцы должны быть привлечены, потому что они имеют санкции и против Путина, и против России", - заявил Марко Рубио.

Намерения привлечь к переговорам ЕС подтверждают источники агентства Reuters. Они видели экземпляр письма из Вашингтона, разосланного европейским правительствам, в котором администрация Трампа интересуется, какой вклад и на каких условиях европейцы готовы внести в гарантии безопасности Киеву. О том, как могут быть устроены гарантии Украине со стороны Соединенных Штатов, президент Трамп не рассказывает. Накануне он подтвердил, что президент Зеленский будет привлечен к переговорам. И признал, что его спецпредставитель Уиткофф уже имел с Путиным личный более чем трехчасовой разговор. Из впечатлений своих и Уиткоффа Трамп делает вывод о готовности Путина остановить войну.

ї"Я думаю, что он хочет прекратить воевать. Я это вижу. Мы говорили долго и тяжело. Стив Виткофф провел с ним очень долго, около трех часов. Я думаю, что он хочет прекратить борьбу. У них большая мощная машина, понимаете?", — заявил Трамп.

Трамп / Фото: Getty Images

В Вашингтоне отреагировали на то, что первая попытка заключить соглашение об обмене украинских редкоземельных металлов на американскую военную помощь, потерпела неудачу. Советник по вопросам нацбезопасности Волц сказал, что подписать его было бы "разумно" со стороны Зеленского.

"Со стороны Зеленского было бы разумно заключить это соглашение с Соединенными Штатами. Не существует лучшей возможности гарантировать, что они будут продвигаться вперед", - заявил Волц.

Зеленский ответил - соглашение о недрах не готово: он согласится на разработку только на партнерских началах, с гарантиями для Украины. Так же не воспримет и любое мирное соглашение с Россией, заключенное без согласия Киева. В целом пока мирного плана Трампа, по его мнению, не существует.

"Нет, у них нет реального плана. Потому что его не может быть без нас. Я так считаю. Возможно, есть какие-то идеи и я слышал определенные идеи относительно экономики, как обезопасить экономику, как обеспечить инвестиции. Об этом мы в основном и говорили с вице-президентом. Гарантии безопасности - это абсолютно вопрос президента", - пояснил Зеленский.

Агентство Bloomberg пишет о первом пункте, выполнения которого хочет добиться Трамп. Это прекращение огня до Пасхи - то есть до 20 апреля. Таков оптимистический сценарий - считают собеседники агентства. Более реалистичной считают возможность мирного урегулирования до конца года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО НОВОСТИ УТРО 17 ФЕВРАЛЯ — ПОНЕДЕЛЬНИК

Читайте также: