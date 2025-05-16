Переговоры России и Украины в Стамбуле: о чем договорились и реакция Запада

Переговоры в Турции / © Getty Images

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После переговоров в Турции президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Россия не отвечает на требования Соединенных Штатов. Он вместе с президентом Зеленским, премьерами Великобритании Стармером и Польшы Туском, а также канцлером Германии Мерцем пытался по телефону это донести до Трампа.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Что на Западе сказали о переговорах Украины и РФ

«Президент Зеленский был готов встретиться, но президент Путин так и не приехал. Это показывает истинные намерения президента Путина. Он не хочет мира. Мы должны усилить давление, следовательно работаем над новым пакетом санкций. Этот пакет включает, в частности, санкции против первого и второго Северных потоков, затронет больше судов так называемого российского теневого флота, будут и новые финансовые меры», — говорит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Решение в Евросоюзе принимают только единогласно. А потому европейцам необходим Трамп. Потому что только он способен так надавить на премьера Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот не ветировал его. Потому что в то, что переговоры в Стамбуле закончатся конструктивно, мало кто верит.

«Накануне мы получили очередные доказательства, что Путин на самом деле не желает мира. Он тянет время, поэтому очень важно, чтобы у нас с партнерами было абсолютное единство. Сегодня мы снова над этим будем работать», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Встреча между украинскими и российскими делегациями в 2022 году проходила в этом же зале в Стамбуле, когда российские войска еще стояли под Киевом. Тогда украинская делегация была готова отказаться от вступления в НАТО. Но российская потребовала полного уничтожения украинской боеспособности и статуса русского языка в Украине. Через несколько дней войска врага удалось отбросить и мир увидел их зверства на Киевщине — к переговорам уже никто не вернулся. С тех пор ультиматум Москвы не изменился. Председатель переговорной группы — тоже. Это — помощник Путина Мединский, один из идеологов российского фашизма.

«Путин совершил ошибку, послав делегацию низкого уровня, во главе с этим историком, который уже был на переговорах в 2022 году. Мяч на поле Путина, все это видят. Он должен реагировать. Я думаю, давить сейчас надо на Путина», — сказал Марк Рютте, генсекретарь НАТО.

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Но на самом деле мяч на стороне Трампа. И все, включая Путина, это понимают. Трампа, который сначала заставил Украину принять предложение встречи в Стамбуле — до того, как Россия согласилась на безусловное перемирие. Трампа, который со вчерашнего дня, когда Зеленский таки приехал, а Путин нет — прямо заявил: нет в этих переговорах никакого смысла.

В Стамбул американский президент отправил госсекретаря Марко Рубио. Который с россиянами так и не встретился, потому что уровень не вышел. Какие бы вопросы Трампу не задавали, осуждать Путина, как это делают лидеры других демократических стран — он отказывается. Зато о встрече с ним говорит все увереннее.

Что известно о переговорах

Накануне вообще не было понятно, состоятся ли переговоры. В течение трех часов в Анкаре Зеленский говорил с Эрдоганом. После их разговора Зеленский таки отправил в Стамбул украинскую делегацию, во главе которой поставил главу Минобороны Умерова. В составе нынешней украинской делегации, он единственный кто был на стамбульских переговорах в 2022 году. Встреча между украинцами и россиянами длилась менее двух часов.

Вот, как Умеров ее подытожил: «На повестке дня было во-первых, прекращение огня. Во-вторых, это гуманитарный трек, обмены, и в-третьих, возможная встреча на уровне лидеров. В результате мы договорились на обмен в формате тысяча на тысячу».

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Комментируя ход переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле британский премьер Стармер назвал позицию России неприемлемой.

После совместного разговора в Албании лидеров Франции, Польши и Германии с Зеленским, они вместе позвонили Трампу — обсудить результаты Стамбула с ним.

Украина настаивает: в случае отказа России принять безусловное перемирие — должны последовать суровые санкции. Пока что Трамп не выказывал готовности на них согласиться.

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