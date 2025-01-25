Переговоры с Путиным и газ в Европу: главные заявления Зеленского на пресс-конференции 25 января

В пятницу, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду сделал ряд важных заявлений. В частности, украинский лидер сообщил о возможности переговоров с Путиным об окончании войны и при каких условиях может возобновиться поставка газа в Европу через Украину.

ТСН.ua собрал главное из этой пресс-конференции.

О военной помощи США

Владимир Зеленский прокомментировал информацию о якобы остановке новой администрацией Белого дома внешней помощи на 90 дней.

“Знаю, что было ограничение гуманитарных программ, программ для институтов по всему миру. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена", — сказал он.

О мире в Украине

Украинский президент отметил, что поддерживает желание президента США Дональда Трампа добиться успеха в установлении справедливого мира. Но это возможно только с Украиной, ведь Россия завершать войну не хочет.

Владимир Зеленский добавил, что за столом переговоров должна находиться и Европа.

“Я бы очень хотел, чтобы европейский голос тоже был. Для нас это важно, потому что мы будем членами Европейского Союза. Но я не могу сегодня четко сказать, какая будет структура переговорного процесса, потому что у нас еще нет общего плана”, – подчеркнул он.

О переговорах с Путиным

Президент также объяснил, почему в октябре 2022 г. утвердил своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о запрете на ведение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения Кремль пытался протолкнуть свои условия "мира" через разные переговорные площадки.

"Было много переговорных процессов, много теневых политических коридоров — я это остановил тем, что запретил каким-либо политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина во время войны", — пояснил он.

Такое решение украинский лидер назвал "совершенно справедливым".

“Я президент Украины, я лидер тех или иных переговоров – и всем остальным я запретил. Я понимаю, что Путину это не нравится, потому что каналов у него было много. Есть каналы, о которых все знают, потому что соответствующие люди были арестованы, а потом мы их обменяли на наших военных, а также использовали другие каналы", — отметил Зеленский.

Об угле для электростанций Молдовы

Президент Зеленский заявил, что Украина и Молдова вместе могут обеспечить энергетическую устойчивость и нормальное производство электричества на 10 лет вперед.

В частности, по его словам, Украина готова помочь Молдове углем, и конкретно - электростанции на левом берегу Днестра.

"Эта электростанция способна обеспечить электричеством не только всю Молдову, но и в значительной степени наш регион", — сказал украинский президент.

При этом Украина готова предоставлять уголь по низкой цене или даже бесплатно в обмен на электрическую энергию, если это необходимо для обеспечения потребностей Украины.

О поставках газа в Европу

Зеленский сообщил, что Украина готова транспортировать газ через свою территорию в Словакию и другие страны Европы при условии, что этот газ не будет российским.

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Он рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе, где лидеры обсуждали возможность экспорта в Европу азербайджанского газа.

“На сегодняшний день, способности экспорта [в Азербайджане] 25 млрд кубов. И мы с ним говорили, чтобы он мог экспортировать”, – сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что у Украины и Азербайджана прекрасные отношения, поэтому можно достаточно быстро подписать контракт и наладить поставки азербайджанского газа и в Словакию, и Молдову, и другие страны Европы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем общался с президентом США Дональдом Трампом.

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