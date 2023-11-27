Переговоры с Россией: как внутренняя грызня в Украине будет толкать Запад к уступкам Путину

Поиски виновных за отсутствие прорывных результатов украинского контрнаступления начались не только в Украине, но и на Западе. Поэтому расшатывание лодки изнутри будет только толкать наших союзников к компромиссам с Россией.

Скандальное сообщение в Facebook пока (потому что уже появились постановления об ее увольнении) заместитель председателя комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая, где она прямо призывает к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного за отсутствие плана войны на 2024 год, вызвал эффект бомбы. Даже коллеги Безуглой по фракции "Слуга народа" и комитета не встали на ее защиту. Некоторые назвали ее дальнейшее пребывание в комитете угрозой нацбезопасности страны. Другие нардепы из СН дописывали в Facebook, что иногда лучше молчать, чем говорить.

Это уже не в первый раз посты или заявления Безуглой приводят к большому скандалу. Однако это ее сообщение играет на руку врагу и лишь подогрев подозрения о напряжении, которое может существовать между политическим и военным руководством страны, что все без исключения журналисты, эксперты и дипломаты, работающие на международном треке с нашими союзниками, пытались опровергать, особенно на фоне подведение итогов летней контрнаступательной кампании Сил обороны Украины, очевидно, не достигшей своих первоочередных целей.

Можно сколько угодно забрасывать военным, что у них нет плана войны, но без оружия особо не повоюешь, особенно — не дойдешь до Азовского моря, чтобы перерезать России сухопутный коридор из Донбасса в Крым. Именно об этой цели контрнаступления активно писала американская пресса. Никто из влиятельных западных экспертов и аналитиков не скрывает, что Украина получила мало оружия, да еще и с опозданием. А вот снаряды, дроны и некоторые другие виды вооружений от Ирана, Северной Кореи и, возможно, Китая Россия получила как раз вовремя.

И это дело именно украинских политиков и дипломатов "выбивать" у Запада это оружие. Потому что к концу второго года полномасштабной войны для наших партнеров и союзников до сих пор не очевидно, почему они должны вооружить Украину до полной победы над Россией. А сообщение Марьяны Безуглой лишь подогревает эти сомнения, как и попытки склонить Украину к переговорам с Россией. Можно сколько угодно думать, делала это сообщение госпожа Безуглая сама, или по чьему-то указанию, но тезисы об отсутствии четкого плана войны как гарантии продолжения военной и финансовой помощи со стороны США все чаще звучат из Вашингтона. Условно, сколько территорий мы освободим за 61 млрд долларов, которые Администрация Байдена спрашивает для Украины у Конгресса на 2024 год. Хотя уместнее этот вопрос был бы адресовать именно США — как они видят победу Украины и вкладывают во фразу "поддержку так долго, как это потребуется".

Именно поэтому в этом тексте ТСН.ua расскажет о господствующих на Западе настроениях, особенно в США. О чем пишет их пресса и аналитики? Почему там снова говорят о переговорах с Россией? Какие аргументы выдвигают? И, что самое главное, почему опасно искать виновных внутри страны и перекладывать всю полноту ответственности на военных, если это было целью сообщения госпожи Безуглой, за недостижение первоочередных результатов контрнаступления.

Глухой угол: почему Украине не дают оружие

Уже месяц на Западе раздаются голоса о переговорах с Россией, к которым Украину будут толкать наши союзники. Прежде США и ключевые страны ЕС. Сначала об этом в начале ноября сообщил американский телеканал NBC News, о чем уже подробно писал ТСН.ua. На прошлой неделе об этом также публично сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. По его словам, Украину, не получающую необходимого для победы оружия и боеприпасов, могут подтолкнуть к переговорам с Россией.

И это в то время, когда Путину удалось перевести российскую экономику на военные рельсы – в следующем году расходы на войну составят 40% бюджета РФ. Наши же партнеры не хотят вкладывать инвестиции в свои оборонно-промышленные комплексы (ОПК), аргументируя это тем, что они не находятся в состоянии войны, поэтому не смогут объяснить своим обществам увеличение расходов на производство оружия.

"Это выглядит комично, когда мы видим, что Северная Корея помогает России больше, чем ЕС в Украине", — добавил Габриелюс Ландсбергис.

Затем о "новом тайном плане" США и Германии написал немецкий таблоид Bild. Мол, Вашингтон и Берлин хотят заставить президента Зеленского переговорить с Путиным, используя поставки оружия как элемент давления. То есть союзники, по версии издания, намерены поставлять Киеву ровно столько оружия, чтобы Силы обороны Украины смогли удержать нынешнюю линию фронта, однако не освободить оккупированные Россией территории.

Главный аргумент "за" переговоры с Россией, который можно увидеть в западной прессе, колонках и статьях авторитетных экспертов, а также за закрытыми дверями на разных мероприятиях, — незначительные достижения летнего украинского контрнаступления. Конечно, параллельно все говорят и пишут, что действия Сил обороны Украины были очень успешны на море. И это правда, потому что мы заставили русский флот убраться из Севастополя и Керчи. Однако на земле, как говорят наши западные партнеры, действия украинской армии не были такими удачными. Там сомневаются, сможем ли мы вообще продвинуться дальше, например, в следующем году. Поэтому, по их мнению, возможно, Киеву следует подумать о переговорах с Москвой.

В то же время наши западные партнеры почему-то не добавляют, что, во-первых, Украина не достигла значительного прорыва на земле во время контрнаступления, потому что получила оружие слишком поздно и совсем не в этих объемах. Во-вторых, толкая Украину на переговоры, Путин достигнет двух своих главных целей: получит время на перевооружение и подготовку к еще одному более мощному нападению; и уменьшение или полную остановку поставок вооружений в Украину.

Во время открытого онлайн-мероприятия, организованного Atlantic Council, бывший посол США в Украине Джон Гербст прямо сказал, что за неимением оружия и боеприпасов, которые к тому же поступали очень медленно, украинское контрнаступление на земле не было таким успешным, как на море. Именно это и дало россиянам время создать "линию Суровикина" — комплекс заминированных полей, фортификаций и окопов, очень трудно пройти. К тому же, как оказалось позже, со времен Второй мировой наши западные партнеры просто не производили так много современной инженерной техники для разминирования, которая нужна Украине в большом количестве. ТСН.ua публиковал ряд интервью с западными экспертами и бывшими военными, которые об этом рассказывали.

Атака на военных: нужно больше работы с США

В большом тексте о дальнейших сценариях развития событий ТСН.ua уже писал, что для нужд Украины ключевые европейские страны не хотят рисковать своими контрактами с третьими странами и увеличивать производство оружия. К примеру, до марта 2024 года ЕС не успеет передать Украине обещанный 1 млн артиллерийских снарядов. Хотя, по словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, к следующей весне производственный потенциал ОПК ЕС составит миллион артиллерийских снарядов в год, даже 1,3 – 1,4 млн. В то время как Россия в следующем году планирует произвести 2 млн снарядов. По сравнению с прошлым годом Москва уже втрое увеличила производство ракет, а "шахедов" получает или выпускает (локализовав производство у себя) до тысячи в месяц.

А из-за начала войны Израиля против ХАМАС поставки в Украину боеприпасов калибра 155 мм упали на 30%. Об этом писали Bloomberg и ABC News, хоть Пентагон и опровергает. Киев столкнулся с дилеммой, когда информационно, политически и геополитически поддержка Израиля для США оказалась более важной. Все это усугубляется острым политическим кризисом в Америке. Конгресс до сих пор не принял федеральный бюджет на 2024 год, где для Украины предусмотрен значительный пакет военной и финансовой помощи (ежемесячно США предоставляют Украине чуть больше $1 млрд прямой бюджетной поддержки).

Именно поэтому украинские политики, дипломаты и военные должны скоординировать свои усилия, чтобы убедить наших западных партнеров, прежде всего США, почему они должны продолжить поддерживать Украину, а не идти на повод у путина попадая в его ловушку долгой войны на истощение. Ведь достаточно правильно издание The Hill в статье о стратегии Администрации Байдена о поддержке Украины "так долго, как это потребуется" указывает, что она сыграла против демократов. Республиканцы, особенно трамписты, очень спешно воспользовались этим, манипулируя, что Украина получает от США много денег, большинство из которых на самом деле остается в самой Америке.

Самое интересное с этой предвыборной ловушкой в США то, что, по данным опроса Economist/YouGov, Владимир Зеленский (46%) у США более популярен, чем Джо Байден (44%) и Дональд Трамп (43%). В то же время, уровень поддержки американцами дальнейшей помощи Украины падает, особенно среди избирателей Республиканской партии. Это свидетельствует о том, что трамписты очень удачно использовали это против демократов. Однако Украине от этого, конечно, не легче.

Как украинские, так и западные военные повторяют: это война технологий, и кто первым получит мощное оружие победы, тот будет иметь преимущество на поле боя. По словам бывшего верховного главнокомандующего союзными силами США и НАТО в Европе, ветерана войны во Вьетнаме, генерала в отставке Уэсли Кларка, технологии меняют то, как страны ведут войны, и самым большим полигоном для испытания этих новых стратегий, тактик и систем является Украина. Логично, что Запад должен быть заинтересован в передаче Украине таких вооруженных технологий. Именно об этом и писал главком ВСУ Валерий Залужный The Economist.

Украине нужно оружие победы. Однако решение принимают политики. И именно в политических и экспертных кругах на Западе статья Валерия Залужного вызвала еще больше сомнений в способности Украины вести успешное контрнаступление. Многие теперь за закрытыми дверями поднимают вопрос, мол, зачем нам тратить такие безумные ресурсы на войну (а из-за большого спроса цены на производство тех же боеприпасов взлетели в разы), которую Украине все равно не выиграть. Очень часто в разговорах с западными экспертами можно узнать, что все закончится скорее замороженным конфликтом, а не победой Украины. Поэтому мы сейчас больше работаем на локализацию производства западного оружия в Украине. Однако происходит это слишком медленно, опять же из-за нежелания наших западных союзников вкладывать больше инвестиций в свои ОПК и, что самое главное, брать на себя ответственность.

Ярким примером последнего является заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга за день до встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. По его словам, Украина получала современное западное оружие и значительную военную поддержку, готовясь к летнему контрнаступлению.

"Но не нужно недооценивать Россию. Их оборонная промышленность работает на военных рельсах. Они способны пополнять свои силы боеприпасами и новыми возможностями. Они получили значительное количество боеприпасов из КНДР, и у них есть готовность жертвовать людьми, что также усложняет для украинцев достижение потенциальных побед, на которые мы все надеемся. В интересах нашей безопасности не допустить, чтобы Путин выиграл эту войну", — добавил Столтенберг.

Как видим, на Западе, по крайней мере публично на уровне чиновников, не видят проблемы, которые дали нам мало оружия, еще поздно. К тому же посты типа "Залужный должен уйти в отставку" или фраза президента Зеленского в интервью The Sun, что военное руководство не должно вмешиваться в политику, лишь подогревают в рядах наших западных партеров сомнения в дальнейшей поддержке Украины. Более того, толкают их еще больше к мысли о необходимости садиться за стол переговоров с Путиным. Более того, по словам многих экспертов, в США и ЕС не считают, что с ним нельзя вести переговоры.

Именно поэтому в наших общих интересах не возлагать всю вину за недостижение всех целей контрнаступления на военных, а сосредоточиться на консолидации нашей поддержки на Западе, которая уже сейчас должна начать готовить Украину к контрнаступлению в следующем году. Проблемы в армии повсюду всегда есть. Особенно во время полномасштабной войны с таким врагом, как Россия. Народные депутаты, военные и эксперты публично говорят о проблемах с мобилизацией, производством дронов и другого вида вооружений в Украине. Однако такие вопросы решаются не в Facebook.

В начале ноября, комментируя статью Залужного для The Economist, президент Зеленский отмечал, что ситуация на фронте не патовая, опровергнув информацию, что западные партнеры оказывают давление на необходимость начала переговоров с Россией. Напомним, что в прошлом году переговоры с Россией нам "продавали" под соусом огромные потери, которые понесут Силы обороны Украины, если пойдут дальше в Крым. Сейчас же звучат тезисы об отсутствии стратегии по войне в целом. В то время как у России она давно есть и точно не ограничивается исключительно Украиной.

"Учитывая, что говорит российская пропаганда и некоторые официальные лица, мечта РФ – восстановить Российскую империю. Речь идет не только о странах Балтии, Молдове или Казахстане. Это также Финляндия. Они не говорят об СССР, потому что мечтают о Российской империи XIX в. "Поэтому мы делаем все возможное, чтобы подготовиться. На данном этапе у нас есть время, чтобы усилить присутствие НАТО, усилить нашу оборону", — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время визита в Киев на прошлой неделе.