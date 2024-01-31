Переговоры с Россией: почему на Западе до сих пор верят, что с Путиным можно договориться о мире

Время от времени в западных СМИ появляются статьи с громкими заголовками, что Запад будет принуждать Украину к переговорам с Россией, или что Путин посылает тайные сигналы о готовности к переговорам.

На фоне острого политического кризиса в США и неспособности Америки в дальнейшем поддерживать не только Украину, но и Израиль с Тайванем (помощь на 2024 год для них также заблокирована в Конгрессе), на Западе появляется все больше сообщений о готовности России к переговорам по войне против Украины. На днях об этом написал Bloomberg со ссылкой на непубличных людей, близких к Кремлю, мол, в декабре 2023 года ответные сигналы были переданы американским чиновникам.

Также на днях бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предположил, что, вероятно, после выборов в США в ноябре этого года, появится потенциальное окно возможностей для переговоров между Украиной и Россией, добавив, что война может "завершиться по корейскому сценарию", когда Россия сохранит оккупационный контроль над захваченными украинскими территориями. "С другой стороны, я вижу, что Украина идет в НАТО", – добавил американский генерал.

На самом деле, это не новая информационная волна, распространяющаяся по Западу. Еще в марте 2022 года глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов предупреждал, что Путин может навязать Украине и Западу "корейский сценарий". В прошлом году бывшие натовские руководители и западные эксперты пошли еще дальше, допустив возможность вступления Украины в НАТО "частями". По сути это признание "территориальных реалий", о чем постоянно говорит Путин. Однако вступление в Альянс не одномоментно, что даст России время подготовиться к еще более масштабному и кровавому нападению на Украину.

Какие еще цели преследует Кремль, посылая Западу сигналы о готовности к переговорам? Почему в США и Европе готовы воспринимать эти месседжи? Как здесь действовать Украине? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Выиграть время: зачем Путину переговоры

Статья Bloomberg о вроде бы готовности Кремля к переговорам – это не что-то новое. В конце декабря прошлого года The New York Times, также со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, и американским чиновникам, писала, что Путин намекает на готовность к перемирию и вроде бы еще с сентября прошлого года посылал такие сигналы Западу, а оптимальным временем для заключение соглашения считал март 2024 — до своих президентских "выборов" 17 марта.

Несмотря на существенное расхождение между статьями Bloomberg и The New York Times, с тех пор как именно Путин посылает сигналы Западу о якобы готовности к переговорам, с сентября или декабря прошлого года, напомним, что это тоже уже было. Вспомним конец 2022 года. Накануне и после молниеносного контрнаступления Сил обороны Украины в Харьковской и Херсонской областях, уже бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли призвал Киев подумать об оптимальном времени для переговоров с Россией, поскольку, по его мнению, ни одна из сторон "не сможет достичь своих" военных целей".

Такие аналитики, как старший политолог корпорации RAND Сэмюэль Шарап, или профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан, почти год назад участвовавших в тайных переговорах с россиянами, где был и Сергей Лавров, постоянно подчеркивают необходимость переговоров между Украиной и Россией. Пока другие западные лидеры, эксперты и аналитики заявляют, что не видят готовности Путина, Купчан говорит: действительно это может быть кремлевская ловушка, а может и нет, но никто этого не поймет, пока не попробует. Другие же доказывали, что на поле боя все равно пока тупик, а цена продолжения войны значительно выше и хуже, чем переговоры и возможная "заморозка".

Как в конце 2022 года, так и сейчас, по крайней мере, три из целей Кремля остаются неизменными:

выиграть время; посеять хаос среди наших партнеров и союзников; существенно замедлить, а лучше – остановить военную помощь Украине.

Однако, к концу 2023 года, когда контрнаступление Сил обороны Украины забуксовало, а Путин сделал ставку на долгую войну на истощение, получая бесперебойную военную помощь от Ирана и Северной Кореи, добавилась еще одна цель — убедить Европу, что Россия может довольствоваться уже оккупированными украинскими территориями., чтобы европейские страны-члены НАТО не вкладывали инвестиции в свои ОПК, особенно на фоне заявлений, что Путин может атаковать страны Балтии или Польшу за 3-5 лет.

С одной стороны, Путину было бы выгодно заключить какое-то "соглашение" с Украиной при посредничестве Запада о признании "территориальных реалий". Он ведь любит сравнивать себя с Петром I, который, по его словам, "боролся за выход к Азовому морю". Но этого никогда не произойдет. Киев давно презентовал украинскую "формулу мира" из 10 пунктов, которая базируется на выводе всех российских войск, полной деоккупации, репарациях, создании спецтрибунала и т.д. То есть мы настаиваем на восстановлении справедливости, основанной на нормах международного права. А на это, к своему поражению, не пойдет Россия.

Очередная ловушка: чего на самом деле хочет Россия

По информации Financial Times, 2024 год для Украины станет годом стратегической обороны, после неудачного контрнаступления в 2023-м, чтобы нарастить силы и уже в 2025-м попытаться отвоевать оккупированные Россией территории. А вот The Washington Post пишет, что Администрация Байдена разрабатывает новую стратегию помощи Украине, которая будет базироваться на удержании линии фронта, которая сформировалась сегодня, параллельно укрепляя позиции до конца 2024 года.

Однако из статьи WP не понятно, ставит ли Белый дом своей целью подготовить Силы обороны Украины к наступлению, например в 2025 году. И зависит это далеко не от желания Украины, а от объемов помощи Западу и результатов президентских выборов в США уже в ноябре этого года. В большом тексте "Украина как крепость Запада: почему США и ЕС не спешат вооружать Киев, готовясь к нападению России на НАТО", ТСН.ua уже писал, что дальнейшая вооруженная и финансовая поддержка со стороны США заблокирована в Конгрессе из-за личной позиции Дональда Трампа, который скорее всего получит номинацию и станет кандидатом в президенты от Республиканской партии.

При этом нужно честно признать, что и в случае его победы на выборах в США, Украина не имеет стопроцентной гарантии в дальнейшей американской вооруженной и финансовой поддержке. Трамп неоднократно заявлял, что договорится с Путиным о прекращении войны за 24 часа, а Европу пугал чуть ли не выходом США из НАТО (в частности, на саммите НАТО в Брюсселе в 2018 году – ред.), если союзники не увеличат расходы на оборону. Именно поэтому многие европейские лидеры и военные генералы призывают наращивать инвестиции в свои ОПК, потому что, если Украина упадет, следующими будут страны Балтии или Польша.

И здесь, Кремль, понимая колебания Запада, что, возможно, они приняли бы соглашение о временном прекращении войны, чтобы выиграть и для себя время, пока военные действия не распространились дальше, продолжает посылать сигналы о якобы готовности к переговорам. Как мы уже отмечали в начале этой статьи, и это тоже уже было. Однако в 2022 году Путин был не уверен, хватит ли ему сил на долгую войну на истощение. Теперь же при прямой поддержке Ирана и Северной Кореи и опосредованной Китая и других стран он уверен в своих силах. Но уверен ли Запад?

Ложь Кремля: что в России говорили о переговорах с Украиной / Фото: ТСН.ua

Это открытый вопрос. Помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал визит Путина в Эрдоган в Турцию уже в ближайшее время, где, помимо прочего, будет обсуждаться Украина и возможность возвращения к "стамбульским договоренностям". В последнее время кремлевский "фюрер" упоминает о них довольно часто. Речь идет о переговорах между Киевом и Москвой в марте 2022 года, когда российские войска еще стояли под Киевом.

В июне прошлого года Путин даже размахивал какими-то бумажками на одной из пресс-конференций, доказывая, что это вроде бы подписанные украинской стороной в Стамбуле документы о "демилитаризации" Украины и отказе от вступления в НАТО. Конечно же, никаких подтверждений этому не нашлось, как и подписей украинских переговорщиков. Однако это не мешает Путину постоянно об этом повторять, обвиняя при этом бывшего британского премьера Бориса Джонсона, который якобы заставил Украину отказаться от стамбульских договоренностей с Россией, а не увиденные зверства россиян в Буче и других деоккупированных городах и городках.

Третья мировая: Западу не хватает стратегии по отношению к России

Пока как в Америке, так и в ЕС не видят, что Кремль готов к настоящим переговорам о прекращении войны. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе, и недавно – глава дипломатии ЕС Жозепп Боррель, добавив, что нет света в конце тоннеля, потому что война продолжается. Пожалуй, это лучшее описание настроений, царящих на Западе. Там, наконец, пришли к мысли, что нельзя садиться за стол переговоров с Путиным, который считает, что время на его стороне и он может всех переиграть. Но и полностью эту возможность тоже не исключают, аргументируя это большой ценой, которую заплатит Украина, если война будет продолжаться.

Наши западные партнеры не верят, что мы действительно сможем деоккупировать Крым и Донбасс. Прошлым летом это вылилось в публичные заявления о возможности вступления Украины в НАТО "частями" без временно оккупированных Россией территорий. Еще больше эти разговоры усилило неудачное украинское контрнаступление в 2023 году, мол, Киев все равно не может прорвать российскую "линию Суровикина", то может лучше остановиться, "заморозить" войну и продать Путину его "территориальные реалии". Однако и эти голоса стали уже не такими громкими, в частности в Европе, как только на горизонте появилась возможность второго "пришествия" Трампа в США.

В ЕС не уверены, придет ли Америка при президентстве Трампа на помощь Европе в случае нападения России, несмотря на статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Особенно если напряжение между США и Китаем дойдет до военного противостояния в регионе. Поэтому ключ к стратегическому перелому на поле боя на ближайший год-полтора – это время, которое нужно всем: Путину, потому что он думает, что западная поддержка Украины существенно уменьшится; США и Европе, чтобы расширить возможности своих ОПК; и Украину, чтобы подготовить силы для деоккупации наших территорий. В большой статье для Foreign Affairs директор ЦРУ Уильям Бернс призывает (наверное Трампа и Конгресс – ред.) не продолжить поддержку Украины.

"Продолжение предоставления оружия сделает позицию Украины более сильной, если появится возможность для серьезных переговоров (с Россией – ред.). Это шанс обеспечить долгосрочную победу для Украины и стратегический проигрыш для России", — отмечает Уильям Бернс.

Осталось лишь разобраться, что США понимают под "долгосрочной победой Украины" и "стратегическим проигрышем России". По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, Запад до сих пор не определился, какова его конечная цель в этой войне. К этому добавляется и страх, что будет с Россией после ее поражения. Такой долгосрочной стратегии действительно не хватает. Ибо даже Уильям Бернс в своей статье не исключает возможности переговоров между Украиной и Россией на каком-то этапе. Однако ни в США, ни в ЕС почему-то не рассматривают сценарий, когда таких переговоров не будет в принципе, потому что Кремль ни за что не сядет за стол переговоров на украинских условиях.

Киев и ключевые западные столицы разрабатывают план долгосрочных гарантий дальнейшей вооруженной и финансовой поддержки Украины. Хотя в Офисе президента Украины их упорно называют "гарантиями безопасности", это скорее о политических заверениях наших союзников не бросить нас один на один в войне с Россией. Первое такое Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Украина подписала с Великобританией. Вторая ожидается с Францией во время визита Эммануэля Макрона в Киев уже в ближайшее время. Затем будут Германия и США. Однако такие соглашения никак не должны стать заменителем нашего членства в НАТО.

"Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, Советский союз называл это провокацией. Это хорошее дело для нас, для США, поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить их стать полноценным членом Альянса", — заявил на днях. генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"На определенном этапе" – это после окончания войны. Это условие Украина понимает. Однако и Запад должен наконец-то понять: если там не хотят, чтобы их армии воевали против России (на поле боя в Украине или на своей территории в случае прямой российской агрессии), Украина должна стать крепостью восточного фланга НАТО, который будет сдерживать Россию в долгосрочной перспективе. Как, например, США сделали такую же ставку на Тайвань, который сдерживает Китай.