Переговоры с Россией: почему США и Германия боятся поражения Путина в войне

В Politico вышла статья о том, что, может быть, Германия не делает шаги для усиления военной помощи Украине, потому что все еще сохраняется надежда на какие-то переговоры между Украиной и Россией. Это совпадает с политикой США, когда звучит, что Украина должна выиграть, но не звучит, что Россия должна проиграть.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью для ТСН.ua заместитель председателя комитета Совета по нацбезопасности Егор Чернев.

“Как мы не жмем и не пытаемся от них это услышать, они, к сожалению, пытаются найти какую-то форму, какой-то концепт, за который Украина выиграет, а Россия не проиграет. Как может Украина выиграть, если не проиграет Россия? Честно говоря, я вижу, что условного плана "Б" пока нет", — отметил он.

Почему они боятся проигрыша России? Потому что это приведет к коллапсу, к развалу на какие-то формирования — не факт, что государства — у которых много оружия, в том числе ядерного. Потому это проблема для них. Проблема в том, что они даже не рассматривают пока ситуацию, что будет, если это все произойдет. То есть они закрывают глаза и говорят, что этого не произойдет, поэтому какая-то Германия думает, что эта война когда-нибудь закончится, а нам все равно придется как-то выстраивать с Россией отношения, пусть не сразу, но это когда-нибудь произойдет. Поэтому они подстеливают сейчас соломку», — заметил Чернев.

Напомним, авторитетное западное издание Politico назвало истинную причину, почему Германия до сих пор не передала Украине дальнобойные ракеты, в которых так нуждаются ВСУ. Решение блокирует именно германский канцлер, и его мнение даже не изменило громкая критика союзников.

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