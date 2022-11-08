Переговоры с Россией: почему в США говорят о необходимости изменения подхода Киева и как на это повлияют выборы в Конгресс

Накануне промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября в ряде западных изданий, преимущественно американских, появились статьи с довольно похожим нарративом: Украине следует изменить свое отношение к возможным переговорам с Россией.

Все началось после внезапного и необъявленного заранее (но, почти наверняка по соображениям безопасности) визита в Киев советника президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана. На совместной пресс-конференции с руководителем ОПУ Андреем Ермаком в пятницу, 4 ноября, американский чиновник заверил:

"Президент Байден ясно сказал, что ведущий принцип его политики на протяжении всего хода этого конфликта – это ничего об Украине без Украины, и это сохраняется".

Но на следующий день после его визита в Украину сразу два влиятельных американских издания вышли со статьями, где достаточно осторожно критикуется подход Киева о невозможности вообще никаких переговоров с Россией, ссылаясь на соответствующее решение СНБО.

"США в частном порядке просят Украину продемонстрировать готовность к переговорам с Россией". Это заголовок статьи в The Washington Post, где говорится, что Киеву следует подумать над тем, чтобы отказаться от публичного отрицания возможности мирных переговоров с Россией, пока Путин не будет отстранен от власти.

Похожая статья в The Wall Street Journal с заголовком "Запад не видит другого выбора, кроме как продолжать поддерживать Украину", по риторике была несколько мягче, но тоже подчеркивала:

"Официальные лица говорят, что существует потенциал для разногласий между западными правительствами, например, если украинские силы и дальше будут бросать вызов Путину, стремясь отвоевать территории в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году. Но они говорят, что лидеры пока откладывают эти вопросы".

Похоже, что России удалось замылить глаза Западу, что, мол, если не Путин, то к власти в России могут прийти еще более радикальные персонажи вроде лидера Чечни Рамзана Кадырова, криминального авторитета Евгения Пригожина и бывшего президента, а ныне заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которые могут превратить мир в "радиоактивный пепел". Поэтому может уж лучше Путин, который в последнее время посылает сигналы о готовности к диалогу?

На все это наслаиваются еще и факторы Китая, Ирана (которому Россия в обмен на оружие могла пообещать предоставление ядерных технологий) и промежуточных выборов в Конгресс США. Ведь если республиканцы, которые уже сейчас открыто говорят о необходимости сокращения помощи Украине и возобновлении диалога с Россией (особенно представители трампистского крыла), возьмут большинство в Сенате и Палате представителей, то все может пойти совершенно по другому сценарию.

О рисках сокращения помощи Украине после промежуточных выборов в Конгресс США 8 ноября и новой волне разговоров о необходимости возобновления переговоров с Россией о мирном урегулировании войны России против Украины, ТСН.ua расспросил у директора Центра международных исследований при Одесском национальном университете И.И. Мечникова Владимира Дубовика, который сейчас находится в США.

Определенная опасность дальнейшей помощи Украине после промежуточных выборов в США, по словам Владимира Дубовика, бесспорно есть, но она не немедленна и не радикальна. Поэтому, по словам эксперта, не следует ожидать, что сразу после промежуточных выборов дальнейшая помощь Украине будет заблокирована.

"Да, приход большего количества трампистов в Конгресс может немного замедлить и усложнить предоставление Украине помощи. Но они не смогут ее полностью заморозить или заблокировать", — считает Владимир Дубовик.

Во-первых, новый состав Сената и Палаты представителей станет заседать только с конца января.

Во-вторых, даже после этого помощь Украине не будет заблокирована. Потому что в целом по Америке проукраинские настроения сохраняются. Даже половина республиканцев поддерживает продление помощи Украине. Демократов здесь обычно больше. К тому же многие и независимые избиратели высказываются "за".

Так, по словам Владимира Дубовика, в Палате представителей будет больше трампистов, – это однозначно. Но сколько их будет – увидим. Помним, когда в мае Палата представителей голосовала за оказание Украине помощи на $40 млрд, "против" высказались 57 конгрессменов и все республиканцы.

"Но прошло много месяцев, и настроения меняются в отрицательную для нас сторону. Последний опрос среди сторонников республиканцев в ноябре показал: 46% считают, что слишком много США помогают Украине. По сравнению с цифрами весной – это было 7-10%. Поэтому, Разумеется, если бы такое голосование было сейчас, тех, кто выступают против помощи среди республиканцев в Палате представителей, было бы гораздо больше, а с теми, кто из трампистов зайдет после промежуточных выборов в Палату представителей, то и больше... Но все равно они не примут полностью под контроль республиканскую фракцию. Все равно будут люди, не трамписты, которые будут говорить, что нужно поддерживать Украину", — считает эксперт.

В Конгрессе будет больше людей, которые будут подвергать сомнению помощь Украине. Например, по словам Владимира Дубовика, такие радикалы, как Марджори Тейлор Грин (она является республиканкой трампистского крыла и последовательницей теории заговора движения QAnon – ред.) в Палате представителей, которая будет просто говорить не поддерживать Украину вообще. Другие будут говорить: нужно поддерживать, но не в таком объеме, может, поменьше.

"Будут люди, которые будут говорить: давайте смотреть, куда это оружие попадает. Такие уже есть, и они уже сейчас прилагают усилия, чтобы отслеживать, куда попадает американское оружие, чтобы доказать американским налогоплательщикам, что ничего никуда не девается, что все идет по адресу и используется на фронте", — добавляет эксперт.

Ко всему этому добавляется еще и появление разного рода статей в американской печати по поводу переговоров с Россией. По мнению Владимира Дубовика, война России против затягивающейся Украины и промежуточные выборы в Конгресс меняют подходы в Белом доме. Поэтому мы видим и визит Салливана, и статьи (The Washington Post и The Wall Street Journal – ред.), а также другие сигналы о том, что, несмотря на публичные заявления о поддержке Украины столько, сколько это потребуется, в США все же таки есть волнение по поводу того, а сколько собственно поддерживать Украину. Это будут месяцы или годы? В каком объеме? И главное – к какой цели?

"Ибо если эта война будет продолжаться годами, то держать помощь на действующем уровне годами будет почти невозможно. Скорее политически. Но даже и финансово. Однако политически точно. Они начнут говорить: если ничего не меняется, если эта война на годы, то мы же не можем бросать десятки миллиардов долларов все время в Украину", — говорит Владимир Дубовик.

Да действительно ли дело в этом? Действительно ли США волнует только то, что война России против Украины затягивается и может продлиться годами, что открывает вопрос объемов и продолжительности дальнейшей поддержки Украины?

По словам Владимира Дубовика, есть и другие причины.

Во-первых, понимание того, что с Россией все равно лучше не начинать новую тотальную "Холодную войну", потому что все же Россия никуда не денется, что полной дезинтеграции России не будет, иначе будут непредсказуемы геополитические результаты. И даже полный крах российской экономики скорее всего приведет к новому мировому экономическому кризису, еще хуже просматриваемого сегодняшнего.

Во-вторых, а что делать с Китаем? И такие голоса тоже есть, и среди демократов, что Китай – это главное, а мы сейчас тратим все наши усилия и деньги на Россию.

"То есть здесь в принципе комплекс моментов. Никто не видит в России дружественного государства. Никто не говорит, что это какой-то союзник, что нам просто нужно прекратить поддерживать Украину. Все видят в России проблему и угрозу. И даже острую, как отмечено в опубликованной. Недавно Стратегии (по нацбезопасности США – ред.) Но при этом есть понимание, что нужно попытаться посмотреть, что будет после этой войны, как отстраивать отношения с этой Россией после войны?Потому полностью сжигать мосты в США не хотят., война уже очень долго, а таким образом, как она сейчас идет, действительно может годами продолжаться. И поэтому они просто задумываются об этом", — заключает Владимир Дубовик.